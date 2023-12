One Piece: svelata una breve anticipazione del capitolo 1102 al Jump Festa

Il 2023 rappresenta senza dubbi l’anno più importante di sempre per One Piece. Infatti l’adattamento anime ha mostrato il debutto sul piccolo schermo del Gear Fifth di Rufy, che ha portato i Cappelli di Paglia alla vittoria liberando l’isola di Wano da Kaido. Una volta raggiunto il loro obiettivo, hanno lasciato la terra chiusa prendendo di nuovo il mare per raggiungere una nuova destinazione. Infatti gli ultimi episodi dell’anime di quest’anno condurranno i fan vero il nuovo arco narrativo, che debutterà a gennaio.

In occasione del Jump Festa di quest’anno, Oda ha colto l’occasione per condividere un messaggio ai fan. Ma oltre a questo sempre durante l’evento la serie shonen ha colto l’occasione per condividere una nuova anteprima del prossimo capitolo. Stiamo parlando del capitolo 1102 che non solo continua a esplorare il passato di Kuma, ma mostra i ritorno di un personaggio importante dopo un’assenza lunga anni.

La saga finale attualmente in corso ha visto i Cappelli di Paglia collaborare con il Vegapunk per affrontare il Governo Mondiale, ma da diversi capitolo Oda ha dato spazio al Kuma e al suo passato. Come sanno i lettori del manga, il passato di questo personaggio è piuttosto tragico, ma l’anticipazione del capitolo 1102 i fan avranno modo di rivedere alcuni personaggi non più in vita. Cominciamo con il rivelare che Smoker e il tanto amato Ace faranno la loro apparizione. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Smoker, il vice ammiraglio che in passato ha causato grossi problemi a Rufy, è apparso nella scena post-credit della serie live-action. Anche se gli spettatori non sanno ancora chi interpreterà il personaggio nel live-action, è più che sicuro che sarà presente nella seconda stagione della serie Netflix.

È diventata una tradizione annuale per Eiichiro Oda menzionare i piani futuri per One Piece al Jump Festa. Infatti il mangaka ha rivelato quello che accadrà nel manga e nell’anime a partire dall’anno prossimo. Ora che nell’anime, Wano ha raggiunto la sua conclusione, i pirati della ciurma di Rufy sono diretti a Egghead. E, ovviamente, Oda lavorerà sodo anche al manga, dove fino ad adesso tanti personaggi hanno affrontato sfide significative. “Se Rufy e la sua squadra riescono a uscire sani e salvi da Egghead, potrebbero andare su…quell’isola? Ho pensato a un percorso per loro che non lo prevede ma non sono sicuro che potrei fermare Rufy, anche se lo volessi” conclude Oda.

Fonte – Comicbook