One Piece: il messaggio di Eiichiro Oda al Jump Festa 24!

Tutti i fan di One Piece farebbero meglio a tenersi forte perché in occasione dell’atteso Jump Festa di quest’anno Eiichiro Oda ha rilasciato un messaggio speciale ai fan. Lo stesso aveva fatto l’anno scorso, quando aveva annunciato che il manga sarebbe entrato nell’arco finale, rassicurando a tutti di godersi ogni capitolo senza pensare troppo al momento in cui One Piece si concluderà.

Come ogni altra serie manga, prima o poi questi momento toccherà anche One Piece, anche se si tratta di una serie in corso da oltre 20 e che ha coinvolto tante generazioni di appassionati. Quindi ogni volta che Oda parla un fandom enorme ascolta. Ed è quello che è accaduto in occasione dell’ultimo Jump Festa.

Con il presente articolo vogliamo infatti riprovare che Eiichiro Oda, famoso e amato mangaka che scrive e disegna One Piece, ha rilasciato un nuovo messaggio che prepara ai fan allo scontro che aveva anticipato già l’anno scorso! Questa notizia farà impazzire tutti gli appassionati e stupire chi non segue le avventure di Rufy ma conosce comunque l’argomento.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Eiichiro Oda's full message at Jump Festa 2024! #OnePiece pic.twitter.com/XWOM5nEIvJ — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 17, 2023

Come si può vedere, ci sono altri dettagli legati al messaggio di Oda. Infatti il mangaka ha anche rivelato che “finalmente quella e quell’altra persona combatteranno, il che condurrà ad un risultato inaspettato“. Così si conclude il messaggio del mangaka, lasciando decisamente tutti a bocca a aperta. Prima di arrivare a questo ha anche parlato degli altri personaggi che hanno ricevuto molto spazio nel manga. Anticipa ai lettori che si Rufy dovesse riuscire a lasciare Egghead allora si dirigeranno verso “quell’isola”. Lui potrebbe pensare di non far percorrere quella tappa ma teme di “non essere in grado di fermare Rufy”.

I fan che leggono il manga sanno cosa sta accadendo sull’isola di Egghead. Infatti Saturn, uno dei cinque Astri di Saggezza, è sceso sul campo di battaglia e ha rivelato la vera natura del suo potere. Prima del suo intervento, i cappelli di paglia erano in fuga dall’isola per salvare Vegapunk ma da qualche capitolo non si hanno aggiornamenti in quanto il manga si sta concentrando sul passato di Kuma.