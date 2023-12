Dandadan: svelati i primi design ufficiali dei personaggi dell’anime.

Dandadan è pronto a debuttare sul piccolo schermo nel 2024. Infatti tra i tanti franchise in arrivo il prossimo anno, la storia di Dandadan è una delle più attese e per una buona ragione. Seguendo i giovani liceali intenzionati a esplorare un mondo di alieni e fantasmi, l’adattamento anime ha confermato la sua finestra di uscita in occasione del Jump Festa di quest’anno. Oltre alla finestra di rilascio e al primo trailer visibile sopra, Dandadan ha rilasciato i primi design ufficiali dei personaggi dell’adattamento anime in arrivo.

L’anime di Dandadan è diretto da uno studio di anime che sembra perfetto per la storia di Momo Ayase e Okarun. Science SARU, forte del recente Scott Pilgrim Takes Off, ha lavorato ad alcuni dei franchise di anime più incredibili come Devilman Crybaby, Keep Your Hands Off Eizouken! e Japan Sinks. Il manga originale Dandadan ha debuttato nel 2021 ed è tutt’ora in corso.

L’aggiornamento dei nuovi design ufficiali dei personaggi arriva dalla pagina X ufficiale anime_dandadan.

Come si può vedere dal contenuto riportato, è possibile osservare il design dei protagonisti, ossia Momo e Okarun come anche quello di Serpo e Turbo Hag.

Per quanto riguarda la finestra di uscita, la prima stagione anime di Dandadan debutterà in tempo per Halloween, ossia a ottobre del prossimo anno. Parlando invece del doppiaggio, il cast è formato da Shion Wakayama che darà la sua voce a Momo Ayase, Natsuki Hanae che interpreterà invece Okarun. Mayumi Tanaka sarà Turbo-Granny e Kazuya Nakai darà la sua voce a Serpo alieno.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere e in questo modo inizia la loro avventura. Dandadan è scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu ed è serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 2021.In occasione del Napoli Comicon tenutosi ad aprile 2022, Edizioni BD ha annunciato l’acquisizione del manga la cui edizione italiana viene pubblicata sotto l’etichetta J-Pop a partire dal 21 settembre seguente.

Fonte – Comicbook