Boruto: Two Blue Vortex: cosa accadrà nel capitolo 5 del manga?

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del manga di Boruto che si contraddistingue con il salto temporale che ha visto il figlio del Settimo Hokage e gli altri ninja cresciuti. Al momento la situazione al Villaggio della Foglia è completamente capovolta a causa del potere di Ada. Ora tutti gli abitanti del Villaggio della Foglia credono che Boruto sia responsabile della morte dei suoi genitori. E Kawaki adesso è il vero figlio del Settimo. Manca ancora una settimana al quinto capitolo di Two Blue Vortex, ma con il presente articolo vogliamo riportare una nuova anteprima per il prossimo capitolo che mostrerà ai lettori un flashback.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo ha rivelato l’arrivo di quattro nuovi villain che daranno del filo da torcere a Boruto Uzumaki. L’Albero Divino è diventato senziente e adesso sta iniziando a prendere il controllo dei ninja da usare come pedine. Il fine è quello di creare nuovi villain mantenendo le sembianze naturali. E il nuovo villain più pericoloso è proprio il doppelganger di Sasuke Uchiha, il mentore di Boruto. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti Boruto Uzumaki potrebbe trovarsi in una situazione spiacaevole, ma a supportarlo ci pensa il clone di Jiraiya, Kashin Koji, che si è schierato con il giovane Uzumaki.

Il sito web ufficiale di Boruto ha rilasciato una nuova immagine dal quinto capitolo prossimo all’uscita. Cosi può vedere di seguito, questa tavola mostra un apparentemente momento tranquillo con Boruto e Sasuke, risalente al periodo dei tre anni di allenamento. Ma ora Sasuke è intrappolato dall’Albero Divino, e i problemi non fanno che aumentare.

Per quanto riguarda l’adattamento anime di Boruto, lo Studio Pierrot è non ha ancora rivelato alcun dettaglio. E la situazione è la stessa anche per quanto riguarda i quattro nuovi episodi della serie originale di Naruto. Inizialmente erano previsti per il mese di settembre di quest’anno. Originariamente, le quattro puntate sarebbero dovute arrivare all’inizio di questo autunno, ma tutto è cambiato e il loro debutto ha subito uno slittamento a tempo indeterminato. La motivazione principale era la necessità di continuare a lavorare sulla qualità delle animazioni.

Fonte – Comicbook