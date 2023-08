Naruto: slitta il debutto dei quattro episodi per i 20 anni dell’anime

Naruto è uno dei manga shonen più famosi di sempre, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. La storia segue le avventure di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che vive nel Villaggio della Foglia, noto per essere un ragazzo turbolento e imprevedibile. Ma il suo grande sogno è quello di diventare Hokage, ma soprattutto il capo villaggio più potente rispetto a tutti quelli precedenti. Quello che Masashi Kishimoto è riuscito a rappresentare in 15 anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump, diversi temi. Tra questi spiccano quelli dell’amicizia, della perseveranza, del sacrificio come anche della crescita personale e accettazione di sé.

Naruto deve affrontare le sue debolezze e superare i suoi demoni interiori mentre cerca di guadagnarsi il rispetto e l’ammirazione dei suoi compagni di villaggio.

L’anime e il manga “Naruto” hanno goduto di grande popolarità in tutto il mondo. Infatti conta numerose stagioni, sequel, film, spin-off e opere correlate. La serie originale “Naruto” è seguita da “Naruto: Shippuden”, che racconta la seconda parte della storia, concentrandosi sulla crescita e sulle avventure di Naruto e dei suoi amici dopo un salto temporale. La serie incentrata sul ninja biondo si è conclusa diversi anni fa, ma quest’anno è tornato alla carica facendo emozionare tutti i suoi fan.

Di fatti sono passati esattamente 20 anni dall’adattamento anime e quindi il franchise ha deciso di celebrare questo traguardo in due modi. Il primo è quello dello speciale one-shot scritto e disegnato da Kishimoto in persona incentrato su Minato Namikaze. Rilasciato a luglio, si è trattato di un progetto, chiamato NARUTOP99, annunciato durante il Jump Festa.

Mentre l’altro progetto celebrativo consisteva nel rilascio di quattro episodi speciali animati, in programma per il 3 settembre. Tuttavia il loro debutto slitterà e con il presente articolo ne riportiamo il motivo.

NARUTO 20th Anniversary New Anime, which was initially scheduled for broadcast on September 3rd, has been POSTPONED due to “further improvement in the quality of the project”!

New broadcast schedule will be announced on the official website when decided!

More;… pic.twitter.com/8VbyXpaBDX

— Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) August 29, 2023