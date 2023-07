Naruto è tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha recentemente, dove insieme a quest’ultimo è tornato anche Masashi Kishimoto all’opera, dopo un breve stop successivamente alla fine della serializzazione originale del mondo dedicato al ninja biondo.

Nelle prime pagine di questo one-shot il pubblico che ha avuto l’occasione di leggere la storia ha avuto l’occasione di scoprire le origini del nome del jutsu Rasengan, l’iconica mossa del noto personaggio di uno dei manga più venduti e amati di sempre dal pubblico.

La storia in questione dona uno sguardo al passato del padre di Naruto, una delle figure più apprezzate dal pubblico. La sua vita insieme a quella di tanti altri personaggi del franchise è degna di essere raccontata e per farlo bisognava avere al servizio per forza l’autore originale.

Naruto: The Whorl Within the Spiral mostra Minato e Kushina Uzumaki prima che Naruto entrasse in scena, e allo stesso tempo mostra il come la mossa Rasengan jutsu è stato sviluppata in primo luogo. La tecnica è Ispirata dalle bombe Bijuu di un recente combattimento contro i Jinchuriki e proprio da lì Minato decide di dare a quest’ultima il nome che noi tutti conosciamo.

Naruto: il one-shot su Minato è disponibile sull’app MANGA Plus

Il manga si immerge anche nel background degli Uzumaki confermando che il loro logo non rappresenta una spirale ma un Rasen appunto, nato come accennato dopo uno scontro: il simbolo in questione rappresenta un’elica. Se la spirale degli Uzumaki resta piatta e immobile l’elica è tridimensionale.

Successivamente al salvataggio del padre di Naruto verso Kushina, dove quest’ultima viene a sapere che la tecnica del Rasengan è stata sviluppata appositamente per la sua protezione, apprendendo di come Minato si sia ispirato a lei per realizzarlo Kushina porta Minato sulla stessa scala dove sua nonna le aveva parlato del Rasen.

Così facendo nasce il nome del jutsu Rasengan, aggiungendo così anche un altro tassello della grande mitologia del mondo di Naruto. La storia è disponibile sull’app gratuita di Shueisha MANGA Plus.

Fonte Comic Book