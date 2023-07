Naruto: Cyberconnect 2 conferma nuovi piani per la serie videoludica Storm

Naruto è una delle serie shonen più amate di sempre e il suo successo ha portato alla creazione di diversi contenuti. Infatti il manga ha ricevuto un adattamento animato prodotto dallo studio di animazione Pierrot, che ha raccontato le avventure di Naruto sul piccolo schermo per oltre 30 stagioni, tenendo conto anche dei contenuti filler. E tra la serie iniziale e la serie Shippuden, Studio Pierrot ha prodotto ben 11 film di Naruto.

Ma quando una serie manga ha successo spesso diventa anche un videogioco. E sicuramente il franchise videoludico ispirato alle vicende del ninja biondo più famoso in tutto il mondo è Ultimate Ninja Storm, sviluppato da Cyberconnect 2. Per essere precisi prima della serie Storm, lo studio di sviluppo di videogiochi giapponese ha dato il via agli adattamenti videoludici con la serie Ultima Ninja. Ultimate Ninja Storm invece, debutta per la prima volta su PS3 nel 2008, presentando un livello superiore poiché totalmente visitabile. Di fatto nei precedenti videogiochi di Naruto l’ambientazione era in 2,5D mentre in Storm l’ambientazione e i personaggi sono ricostruiti in 3D i personaggi.

A febbraio di quest’anno abbiamo riportato che Bandai Namco Entertainment aveva annunciato un nuovo gioco di Naruto, chiamato Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Potrebbe sembrare solo un ritorno occasionale, ma non sarà così. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il presidente di Cyberconnect 2, Hiroshi Matsuyama, ha annunciato che ci sono altri piani per portare avanti la serie Ultimate Ninja Storm. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider PS360HD2. Di seguito ne ripotiamo il contenuto:

Hiroshi Matsuyama president of Cyberconnect2 has confirmed they have further Plans to continue the Ultimate Ninja Storm series, as long as Boruto continues. As I predicted. They are probably hard at work on the true iteration of Boruto Storm but decided to put this out in the… pic.twitter.com/a8R1vyNKps

