Gli Hollywood Critics Awards hanno finalmente dato agli anime quello che veramente meritano, iniziando a sdoganare dei concetti e distinzioni in merito che durano ormai da troppo tempo. Fortunatamente la popolarità di questi ultimi ha parlato per loro e anche i premi più prestigiosi ormai non possono far finta di nulla.

Così come leggiamo su Comic Book Crunchyroll ha confermato che gli HCA prenderanno in considerazione gli anime per le nomination, sperando a questo punto che qualcuno possa vincere anche qualche riconoscimento specifico.

Il valore e la considerazione per gli anime si è avvalorata quando sono state annunciate le nomination per la Miglior Serie Animata o Film TV in Streaming. Sono stati nominati anche diversi show di produzione americana, ma tutti gli occhi erano puntati sugli anime scelti quest’anno per gli Hollywood Critics Awards 2023.

Da come potete vedere dall’immagine di copertina, insieme ad Animaniacs, Harley Quinn, Central Park e Star Trek: Lower Decks, troviamo anche Attack on Titan e My Hero Academia, senza dubbio tra le produzioni nipponiche più amate e conosciute del momento. Questa è sicuramente un ottima notizia per il mondo dell’animazione giapponese, finalmente messa in risalto dopo anni di oscurità.

Hollywood Critics Awards 2023: anche gli anime hanno il giusto riconoscimento

Senza dubbio sarete a conoscenza dei due anime inseriti all’interno della lista, entrambi delle pietre miliari per quanto riguarda il medium. Nonostante siano solamente due il tutto deve essere inserito all’interno a piccoli passi e magari negli anni a venire ci potranno essere sempre più opere all’interno della categoria.

Attack on Titan nel 2023 concluderà la sua corsa proprio quest’anno con la pubblicazione dell’ultima puntata, attesa dagli appassionati fin dalla pubblicazione da parte di MAPPA della prima parte uscita il 3 marzo. Ora non ci resta che tifare gli anime all’interno della categoria dove sono stati inseriti, in attesa di un esito positivo al riguardo.

Fonte Comic Book