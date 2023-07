La stagione finale di Attack on Titan ha cambiato totalmente le carte in tavola, così come lo status quo dei personaggi, come discusso anche dallo storico doppiatore giapponese di Eren Yūki Kaji.

L’attore/doppiatore ha ammesso apertamente che negli episodi finali dell’anime ha dovuto compiere un lavoro diverso sul personaggio di Eren, cambiando allo stesso tempo insieme a lui.

Un lavoro sempre in evoluzione quello del noto doppiatore, visto anche lo sviluppo del personaggio completamente diverso da quello mostrato inizialmente.

Anche se la maggior parte degli appassionati dell’anime non ha ancora visto il finale, così come leggiamo su Comic Book il lavoro vocale su Eren è terminato, così come la corsa alla conclusione di Attack on Titan.

Yuki Kaji ha quindi confermato la fine del lavoro sul personaggio tramite un post Twitter, segnando allo stesso tempo anche la fine di un’epoca davvero incredibile che ha messo al centro del mondo le potenzialità del medium anime.

Kaji ha lavorato anche a The Seven Deadly Sins, JoJo’s Bizarre Adventure, One Piece, Demon Slayer e My Hero Academia, solo per citarne alcuni. Il post in questione recita: “Yūki Kaji ha già terminato la post-registrazione, questo significa anche la fine della sua performance come Eren Jaeger. Grazie per il tuo duro lavoro per 10 anni”.

Attack on Titan: nuovi aggiornamenti sull’episodio finale

Per chi ha letto il manga sa benissimo cosa sta per succedere nella parte finale della storia, quindi anche in questo caso possiamo anche comprendere l’enorme lavoro del doppiatore di Eren, fin dalla prima puntata una delle punte di diamante della produzione. La prima parte del gran finale è stata pubblicata il 3 marzo su Crunchyroll.

Da come saprete ormai i lavori per la seconda parte del gran finale sono in procinto di chiudersi, con l’uscita ufficiale fissata per il periodo autunnale di quest’anno. Dopo 10 anni l’anime avrà la sua conclusione.

Fonte Comic Book – Twitter