Attack on Titan non è un manga lunghissimo, ma dura il giusto anche se da come possiamo leggere su Comic Book il tutto poteva durare ancora meno, viste le ultime dichiarazioni d’Isayama all’interno di una delle sue ultime interviste, dove si espone appunto sull’argomento appena discusso.

Come tutti sappiamo ormai il manga è concluso e con esso anche l’anime si sta avviando verso la conclusione prevista per il 2023. Durante una delle sue ultime interviste l’autore del manga ha confessato che Attack on Titan doveva durare solamente 5 volumi, ma come ben sapete così non è stato.

L’aggiornamento proviene da K Manga l’applicazione della libreria di manga di Kodansha Comics. Il servizio ha pubblicato un’intervista speciale con Isayama per celebrare tale evento; proprio in quel frangente il pubblico ha avuto l’occasione di leggere le parole dell’autore sulla durata del suo manga:

“Avevo un’idea generale della fine della storia, ma ovviamente il tutto è stato definito in seguito. Da come avevo pensato il tutto il manga doveva finire in due volumi, ma da come avete visto così non è stato. Non sapevo se la serializzazione fosse effettivamente continuata, quindi ho ridotto i tempi di scrittura per dare un finale alla mia storia”.

Attack on Titan: il manga doveva concludersi dopo pochi volumi

L’ambiente dei manga è davvero competitivo e quindi anche per questo Isayama è corso ai ripari, visto che non era ancora a conoscenza della futura popolarità della sua storia.

Volendo donare alle vicende con al centro Eren un finale conclusivo e degno l’autore aveva deciso di chiudere tutto il più brevemente possibile, nel caso l’editore gli avrebbe impedito di pubblicare la storia tanto amata dal pubblico al giorno d’oggi.

Crunchyroll ha pubblicato il 3 marzo la prima parte del gran finale dell’anime, mentre nel periodo autunnale arriverà l’ultima parte: pronti alla disfatta finale?

Fonte Comic Book – Twitter