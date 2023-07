Attack on Titan: ecco la scultura di sabbia in attesa dell’episodio finale

Attack on Titan quest’anno concluderà la sua corsa dopo 10 lunghi anni di produzione animata, con l’ultima puntata al momento fissata per l’ottobre del 2023. Il 3 marzo su Crunchyroll è stata pubblicata la prima parte del gran finale e ovviamente il pubblico è andato letteralmente in estasi per l’episodio, molto probabilmente uno dei più alti di sempre di MAPPA.

Senza dubbio gli appassionati sono in hype per questa conclusione e per ingannare l’attesa stanno inventando davvero di tutto: dagli anime fan made live action fino alle sculture di sabbia, così come possiamo ammirare tramite Comic Book che ha pescato un tweet al riguardo di @AoTWiki.

Per onorare quindi la serie che sta per concludersi dopo 10 anni un’artista ha deciso di costruire una scultura di sabbia dedicata alla serie, racchiudendo nella stessa opera sia i soldati del Reggimento Scout che due Titani, insieme a quello Colossale ormai simbolo indiscusso della serie. Qui potete vedere l’immagine.

Da come potete vedere l’artista ha realizzato una delle prime scene del primo episodio di Attack on Titan, presentando il Titano Colossale che si palesa all’interno delle mura dove fino a quel momento Eren e i suoi amici stavano vivendo una “vita serena” ignorando le vicende svolte al di fuori di quelle mura.

Attack on Titan: ecco la scultura di sabbia in attesa dell’episodio finale

Questo sancisce ancora una volta il successo di Attack on Titan nonostante siano ormai trascorsi molti anni dalla sua uscita ufficiale, che anno dopo anno è riuscito senza dubbio a donare più visibilità al medium anime in generale, facendolo riconoscere nel mondo come un’arte vera e propria.

Ormai la corsa sta per concludersi e il pubblico di certo non vede l’ora di ammirare con i suoi occhi la fine dell’anime, che ovviamente adatterà la parte conclusiva del manga. In autunno MAPPA pubblicherà l’episodio finale che sarà distribuito da Crunchyroll nel mondo.

Fonte Comic Book – Twitter