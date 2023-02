Bandai Namco annuncia Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Bandai Namco Entertainment ha annunciato durante lo streaming State of Play di PlayStation un nuovo gioco di Naruto!

Si intitolerà Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 e verrà lanciato quest’anno.

Il gioco consisterà in un collegamento dei quattro giochi della serie Ultimate Ninja Storm di Naruto in uno solo. Inoltre possiamo anche riportare che oltre ai 124 personaggi dei giochi precedenti, il nuovo gioco includerà nuovi ninja giocabili. In cima al presente articolo è possibile guardare il primo trailer del videogioco che mostra in anteprima Ashura e Indra.

Ricordiamo che l’ultimo gioco del franchise Storm sviluppato da cyber connect 2 è Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Questo è arrivato su PS4, Xbox One e PC in Giappone nel febbraio 2016.

L’annuncio di questo nuovo gioco in arrivo basato su Naruto è anche accompagnato da una breve descrizione ufficiale di Playstation.

Infatti l’obiettivo da parte di PlayStation è di celebrare il 20° anniversario del debutto dell’anime di Naruto. E per farlo si è concentrata sui fan e videogiocatori che si sono divertiti a giocare nei panni dei loro ninja preferiti.

Il gioco conterrà nuovi personaggi aggiuntivi oltre quelli apparsi in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Ciò farà di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections il gioco con il più grande elenco di personaggi del franchise.

Abbiamo anche il piacere di confermare che i primi ninja aggiuntivi che faranno parte di questo roster saranno Ashura Otsuki e Indra Otsuki. Altri personaggi giocabili verranno rivelati nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda invece il sistema di gioco, questo si baserà sul sistema di combattimento della serie precedente. Tuttavia la versione per PlayStation 5 supporta per la prima volta 60 FPS, rendendo l’azione di combattimento ninja più fluida che mai.

I primi giochi di Naruto arrivati sulla console PlayStation nascono nel 2002 con la serie Ultimate Ninja. Questi seguivano la storia del manga in modo fedele ed erano titoli amati dai fan al punto da spingere gli sviluppi a continuare nel corso degli anni. Siete pronti a immergervi in un nuovo capitolo?

Fonte – Anime News Network