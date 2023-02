Chainsaw Man: il manga è pronto a introdurre un Diavolo importante

Chainsaw Man ha senza dubbio riscosso tantissimo successo con il debutto della prima stagione animata firmata MAPPA. Non a caso è stata la serie più attesa e guardata del 2022. Al momento non ci sono notizie circa una seconda stagione e mentre i fan attendono aggiornamenti, il manga scritto e disegnato da Fujimoto prosegue le vicende di Denji.

Al momento Chainsaw Man si trova nella seconda parte del manga, che ha introdotto nuovi personaggi interessanti, come Asa Mitaka, il nuovo Diavolo Guerra. Proprio rimanendo in tema di Diavoli, secondo una teoria è molto probabile che il manga, dopo l’ultimo capitolo pubblicato, sia prossimo a introdurre quello che potrebbe essere il Diavolo più temibile mai visto.

Prima di proseguire con il presente articolo, riportiamo che saranno presenti alcune anticipazioni. Quindi coloro che non vogliano scoprire anzitempo quello che succede nel manga l’ideale sarebbe non proseguire.

Asa Mitaka non ha trascorso un periodo molto felice con il Diavolo Guerra. Ricordiamo che la presenza di questo Diavolo consente ad Asa di trasformare oggetti e persone in armi di distruzione di massa. E l’intenzione finale è di vendicarsi dell’Uomo Motosega per le trasgressioni passate.

Recentemente dopo un appuntamento con Denji, la sua memoria è stata cancellata dall’attuale amica di Denji, ossia Nayuta, il nuovo Diavolo del Controllo Devil che ha sostituito Makima dopo la conclusione della prima parte.

Nelle pagine finali del capitolo 121, Asa si imbatte in un cadavere e in un fiume di spettatori piuttosto minacciosi. Alcuni fan sostengono che questo sia un’anticipazione per far debuttare il Diavolo della Morte affinché possa finalmente debuttare come uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Lightning446. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The nastiest Devil’s scent Nayuta’s ever smelled; a mangled-up dead body; and another power to enslave humans just like Control, War, & Famine

Could these cues mark the arrival of the Death Devil? #chainsawman121 pic.twitter.com/4sFGhnnjRE

— Lightning (@Lightning446) February 21, 2023