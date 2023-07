Qual è il miglior anime del 2023 fino ad ora? È difficile da dire come anche il fatto che sia già trascorso metà dell’anno corrente. E per questo alcuni appassionati di anime cominciano a guardarsi indietro per riflettere e analizzare le serie anime che hanno debuttato fino ad adesso. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare una classifica proveniente direttamente dal più grande sito di recensioni del Giappone. Questo ha infatti rilasciato una classifica delle migliori serie anime del 2023.

Sicuramente per incoronare il miglior adattamento del 2023 bisogna aspettare. Infatti manca ancora un’intensa stagione autunnale anche se le offerte di anime di quest’anno hanno già subito critiche ed elogi.

Filmarks, un popolare sito di recensioni in Giappone, ha recentemente pubblicato la sua lista dei migliori anime del 2023 finora. Questa presenta diversi titoli familiari in quanto serie sia nuovi che di ritorno sono state prese in considerazione dalla critica. Ma ciò che deve iniziare a sorprendere alcuni fan è che titoli come Oshi no Ko non occupa le prime posizioni.

In cima alla lista infatti primeggia Skip and Loafer, in quanto la commedia romantica ha avuto grande successo in Giappone. La classifica ha portato la quarta stagione di Golden Kamui al secondo posto davanti a Oshi no Ko. Il quarto posto è stato assegnato a Heavenly Delusion, mentre la seconda stagione di Tsurune occupa la quinta posizione. Il resto dei primi dieci posti vede la seconda stagione di Vinland Saga, la quarta stagione di Bungo Stray Dogs, la terza di Demon Slayer, Doctor Stone: New World e The Dangers in My Heart rispettivamente al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo.

Skip and Loafer Golden Kamui Oshi no Ko Heavenly Delusion Tsurune Vinland Saga Bungo Stray Dogs Demon Slayer Doctor Stone: New World The Dangers in My Heart

Alcuni titoli potrebbero essere sorprendenti, ma i gusti dei fan degli anime differiscono in tutto il mondo. Oshi no Ko e Vinland Saga hanno sicuramente lasciato il segno nella critica di quest’anno. Ma in Giappone altre serie hanno registrato risultati ancora più alti. Golden Kamui ha avuto un impatto costantemente positivo con il pubblico in Giappone grazie al suo punto di vista storico. E nuove serie come Heavenly Delusion hanno colto di sorpresa i fan con la sua trama innaturale.

Fonte – Comicbook