Vinland Saga: l’anime proseguirà anche dopo la seconda stagione

Vinland Saga è una serie manga storica e d’azione scritta e disegnata dal mangaka Makoto Yukimura. La storia è ambientata nell’era dei Vichinghi e segue le avventure di Thorfinn. Si tratta del protagonista, nonché un giovane guerriero che cerca vendetta per la morte di suo padre, Thors, per mano di Askeladd.

La trama inizia con Thorfinn che, all’età di undici anni, si unisce all’esercito vichingo comandato da Askeladd, un abile e carismatico comandante. Thorfinn vuole uccidere proprio quest’uomo per vendicare la morte di suo padre, che lo ha ucciso ucciso in un duello. Durante il suo tempo con l’esercito di Askeladd, Thorfinn si trova coinvolto in numerose battaglie e intrighi politici, imparando le arti della guerra e il significato della vera forza. La prima stagione di Vinland Saga, realizzata dallo studio di animazione Wit, mostra un Thorfinn assetato di vendetta e pronto a tutto pur di ottenerla.

Ma la seconda stagione mostra un cambiamento radicale del personaggio. Infatti Thorfinn si rende conto che la vendetta non è la risposta e inizia a cercare un modo per rompere il ciclo di violenza che ha segnato la sua vita. Incontra anche un principe danese di nome Canuto, che diventerà un personaggio chiave nella trama della seconda stagione. Il suo scopo è portare la pace e la prosperità in tutto il mondo.

Nella seconda stagione di Vinland Saga, questa sviluppata da Studio MAPPA, la trama si sposta verso l’Inghilterra, dove Thorfinn si imbarca in un viaggio per trovare la tanto ambita terra di Vinland, una leggendaria terra di pace e armonia. Durante il suo viaggio, affronta nuove sfide e scopre la verità dietro la sua ricerca di vendetta. Ora la seconda stagione di Vinland Saga si è conclusa il 19 giugno con l’ultimo episodio intitolato “casa“. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che secondo Takahiko Abiru (design dei personaggi, direttore dell’animazione) la serie anime che adatta le vicende del manga di Yukimura, continuerà dopo la seconda stagione.

La storia di Vinland Saga affronta temi complessi come l’onore e chiaramente la lotta tra il desiderio di vendetta e la ricerca della pace interiore. I personaggi ben sviluppati e le illustrazioni dettagliate, che catturano l’atmosfera cruda e realistica dell’era vichinga sono il punto di forza di questa serie.

