Kengan Ashura: la seconda stagione dell’anime debutterà il 21 settembre

Il sito web ufficiale della seconda stagione dell’adattamento anime del manga Kengan Ashura di Yabako Sandrovich ha recentemente condiviso un video promozionale molto importante. Questo infatti rivela che l’anime debutterà su Netflix il 21 settembre, e oltre a questo è possibile scoprire la nuova opening intitolata “RED” della band metal SiM.

L’anime farà il suo debutto in anteprima al TOHO Cinemas Roppongi Hills di Tokyo il 10 settembre. Netflix distribuirà il sequel in tutto il mondo e quindi la data riportata sopra vale anche per l’Italia. Il sequel presenterà le finali del Kengan Annihilation Tournament e la conclusione della storia originale.

Kengan Ashura è un manga scritto da Yabako Sandrovich e disegnato da Daromeon. Pubblicata sulla rivista digitale Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 al 9 agosto 2018, successivamente tutti i capitoli sono stati raccolti in 27 volumi tankōbon più uno speciale.

Le vicende sono ambiente in un Giappone dove, sin dall’epoca Edo, in certe zone della nazione esistono arene per gladiatori. In queste arene ci sono diversi imprenditori e commercianti ricchi, che ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince prende tutto.

Il protagonista della serie, Tokita Ouma, soprannominato “Ashura”, entra nel giro e schiaccia tutti i suoi avversari. La sua spettacolare abilità di mettere KO i suoi nemici attira l’attenzione dei grandi imprenditori. E tra questi rientra proprio il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki. Ōma Tokita è un combattente dal passato misterioso, il cui destino si incrocia casualmente con quello di Kazuo Yamashita. Si tratta di un uomo con delle caratteristiche opposte a quelle del protagonista. Infatti è molto pauroso e remissivo ed è dipendente dell’imprenditore Nogi, uno scaltro quanto senza scrupoli uomo d’affari.

Tokita e Yamashita si ritrovano coinvolti da Nogi in un pericoloso torneo denominato “Kengan”. Oma dimostra immediatamente la sua tecnica superiore e avrà occasione di saldare alcuni conti rimasti da anni in sospeso. Mentre Yamashita dovrà fingersi un imprenditore per una bizzarra strategia messa a punto da Nogi.

Fonte – Anime News Network