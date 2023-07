Carnage è nuovamente Cletus Kasady nella nuova serie

Dalla conclusione dell’evento Extreme Carnage Cletus Kasady e il suo simbionte hanno preso strade separate, anche se accomunate dalla furia omicida.

Ora, dopo la Summer of Symbiotes che ha visto Cletus Kasady affrontare Miles Morales con il suo “Extrembionte” rubato a Tony Stark e il simbionte Carnage viaggiare per il multiverso in Death of the Venomverse, il duo si riunirà nella nuova serie in uscita a novembre.

Annunciata in anteprima da Bloody Disgusting, questa nuova serie Carnage della scrittrice Torunn Grønbekk e dell’artista Pere Pérez, si propone di riunire il sanguinario simbionte con il suo altrettanto spietato ospite, Cletus Kasady.

Dopo tutto, ogni simbionte ha bisogno di un ospite. E per Carnage c’è sempre stato un solo ospite che lo ha fatto sentire integro, ed è ora di riunirsi… Non perdetevi questo scioccante e inaspettato inizio del prossimo capitolo della storia di Carnage, che getta le basi per la prossima epopea di Venom!

La serie Carnage attualmente in fase di pubblicazione in Italia, scritta da Ram V, ha visto il simbionte Carnage affrontare una ricerca di potere in maniera da intraprendere una missione in giro per il multiverso alla caccia di varie versione del suo progenitore Venom, una ricerca vista nella miniserie Extreme Venomverse e nella serie esclusiva per Marvel Unlimited Edge of Venomverse Unlimited. Il culmine di questa caccia si vedrà nello speciale Web Of Carnage e nella miniserie settimanale Death of Venomverse.

‘Edge of Venomverse’ – Brand New 12-Issue Marvel Unlimited (@MarvelUnlimited) Arc Launches TODAY! [Exclusive] https://t.co/3QDG05yqgz — Bloody Disgusting (@BDisgusting) June 13, 2023

Nel frattempo, Cletus Kasady è stato protagonista del ciclo finale della serie Carnage, scritto da Alex Paknadel, e del crossover Carnage Reigns con le serie Miles Morales: Spider-Man e Red Goblin.