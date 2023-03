Summer of Symbiotes: l’estate Marvel nel segno di Venom e Carnage

Se ne parlava da tempo e i primi segnali si stavano già vedendo, con la nuova serie dedicata a Red Goblin e l’annuncio del crossover tra Carnage e Miles Morales: Spider-Man, ma ora la Marvel ha ufficilamente annunciato Summer of Symbiotes, una serie di iniziative che nel corso dei mesi estivi celebreranno il 35° anniversario di Venom e i 30 della celebre saga Maximum Carnage.

Con un’immagine promozionale di Philip Tan e Scott Williams che riprende una celeberrima pin-up degli X-Men di Jim Lee, la Marvel ha elencato i titoli che andranno a comporre Summer of Symbiotes.

Venom durante Summer of Symbiotes

Realizzata dal team creativo di Al Ewing (ora singolo sceneggiatore dopo l’abbandono di Ram V) e CAFU, l’attuale serie in corso di Venom continuerà a esplorare i viaggi di trasformazione di Eddie Brock e Dylan Brock. Una saga che attraversa il tempo e lo spazio, Eddie si è trovato faccia a faccia con le parti peggiori di se stesso sotto forma del nuovo cattivo Bedlam, mentre Dylan ha seguito le orme del padre, abbracciando il proprio simbionte e diventando un nuovo eroe Marvel. E quest’estate, la loro famiglia di simbionti sta per diventare ancora più grande…

VENOM #20

AL EWING (W) | CAFU (A) | 32 PGS | $3.99 | June 7 VENOM #21

VENOM #20

AL EWING (W) | CAFU (A) | 32 PGS | $3.99 | June 7 VENOM #21

AL EWING (W) | CAFU (A) | 32 PGS | $3.99 | June 21

Carnage durante Summer of Symbiotes

La serie regolare di Carnage da il suo benvenuto al nuovo scrittore Alex Paknadel, che raccoglie il testimone da Ram V e affianca il disegnatore Francesco Manna. Con uno scopo rinnovato, la progenie psicotica di Venom è pronta a scatenare la sua vendetta su un Marvel Universe ignaro e ad ascendere a un nuovo glorioso ruolo. Dopo essersi occupato di Miles Morales, ovviamente.

Carnage Reigns

Extreme Venomverse

Nello stesso spirito di Edge of Spider-Verse, questa nuova miniserie porterà i lettori in angoli inesplorati dell’alveare simbionte con storie inedite di creatori all-star! Assisterete a svolte sconvolgenti per le icone dei simbionti e vedrete Venom mai visti prima sfoderare le loro zanne per la prima volta, compresi i debutti di una Felicia Hardy che ospita un simbionte, un Venom samurai, un Venom Spaceknight e molto altro ancora!

Extreme Venomverse

Red Goblin

Uscito dalle pagine di Venom, un nuovo e letale Goblin conquista il cielo notturno in questa serie regolare dello scrittore Alex Paknadel e del Marvel Stormbreaker Jan Bazaldua. L’avvincente saga ha come protagonista Normie Osborn, che si è legato ad un nuovo simbionte e raccoglie l’eredità di suo nonno Norman diventando il Red Goblin! Ma Normie compirà il suo oscuro destino di Osborn o lui e il suo simbionte si impegneranno per fare la differenza in meglio? Lo vedremo, sempre che sopravviva all’incontro con Carnage in Carnage Reigns…

Cult of Carnage: Mysery

La madre di tutte le storie sui simbionti dello scrittore Sabir Pirzada e dell’artista Francesco Mortarino, con Liz Allan nei panni della nuova Misery! La miniserie prende il via quando i simbionti della Life Foundation, Toxin e gli altri, vengono misteriosamente rubati! Ma da chi? E PERCHE’? In ogni caso, spetta a Liz salvare i simbionti prima che cadano nelle mani sbagliate – e scatenino un caos indicibile in tutto l’Universo Marvel!

Red Goblin #4

Written by Alex Paknadel | Art by Jan Bazaldua | Cover by Inhyuk Lee

05/17/23 Cult Of Carnage: Misery #1 (Of 5)

Written by Sabir Pirzada | Art by Francesco Mortarino | Cover by Skan

Red Goblin #4

Written by Alex Paknadel | Art by Jan Bazaldua | Cover by Inhyuk Lee

05/17/23 Cult Of Carnage: Misery #1 (Of 5)

Written by Sabir Pirzada | Art by Francesco Mortarino | Cover by Skan

05/03/23

Edge of Venomverse Infinity Comics

Nemmeno Marvel Unlimited è al sicuro da Summer of Symbiotes. Una nuova serie è in arrivo su Marvel Unlimited e sarà anunciata al panel Marvel Comics: Spider-Man & the Venomverse al C2E2 2023!

Death of the Venomverse, il culmine di Summer of Symbiotes

Tutto porta a questo! Le epiche avventure di cui sopra si stanno dirigendo a spirale verso una destinazione esplosiva, e non tutti i vostri simbionti preferiti sopravviveranno al viaggio. Il simbionte Carnage è più assetato di sangue che mai e si dirige verso il multiverso per compiere la sua più grande strage. Ma cosa cerca? Anche questa miniserie verrà annunciata al panel Marvel Comics: Spider-Man & the Venomverse al C2E2 2023!