Pluto: gli ultimi dettagli sul prossimo anime Netflix

Gli ultimi dettagli in merito

Pluto è uno dei prossimi anime Netflix tratti da opere manga, in arrivo il 26 ottobre sulla piattaforma streaming. La serie TV adatterà sul piccolo schermo il capolavoro di Naoki Urasawa, che a sua volta ha rivisitato l’opera cult di Tezuka “Astro Boy”. Come leggiamo su ANN sono arrivati nuovi dettagli al riguardo.

In calce possiamo leggere tutto lo staff e visionare il trailer dedicato:

Produttori esecutivi: Masao Maruyama, Taro Maki, Yuji Yamano

Diretto da: Toshio Kawaguchi

Character Design, Supervising Animation Director: Shigeru Fujita

Consulente creativo: Naoki Urasawa

Direttori dell’animazione: Kazunori Aoki, Itaru Saito

Direttore CG e SFX: Takahiro Miyata

Direttore artistico: Chikako Shibata

Fotografia di: Mitsuhiro Sato

Direzione del suono di: Masafumi Mima

Musiche di: Yūgo Kanno

Produzione Animazione di: Studio M2

Prodotto da: GENCO

I membri del cast giapponese sono:

Diretto da: Toshio Kawaguchi Character Design, Supervising Animation Director: Shigeru Fujita Consulente creativo: Naoki Urasawa Direttori dell’animazione: Kazunori Aoki, Itaru Saito Direttore CG e SFX: Takahiro Miyata Direttore artistico: Chikako Shibata Fotografia di: Mitsuhiro Sato Direzione del suono di: Masafumi Mima Musiche di: Yūgo Kanno Produzione Animazione di: Studio M2 Prodotto da: GENCO I membri del cast giapponese sono: Shinshū Fuji nel ruolo di Gesicht

Yōko Hikasa: Atom

Minori Suzuki: Uran

Hiroki Yasumoto nel ruolo di Mont blanc

Kōichi Yamadera: North No.2

Hidenobu Kiuchi: Brando

Rikiya Koyama: Ercole

Mamoru Miyano: Epsilon

Toshihiko Seki: Pluto

Il trailer senza dubbio mette davanti allo spettatore delle sequenze davvero spettacolari, che fanno gola anche a chi non conosce nulla della storia. Da come potevamo aspettarci anche Pluto sfrutterà le nuove tecniche di animazione giapponesi, riuscendo a creare un prodotto davvero degno di nota anche per quanto riguarda la parte estetica.

Pluto: gli ultimi dettagli sul prossimo anime Netflix

Il manga Pluto è la rivisitazione in chiave seinen, thriller e drammatica di Urasawa che insieme al produttore Takashi Nagasaki ha rappresentato in maniera diversa il mondo di Astro Boy disegnato da Osamu Tezuka.

La serie è stata pubblicata sulla rivista Big Comic Original di Shogakukan dal 2003 al 2009 e conta otto volumi conclusi: anche per questo l’anime avrà 8 puntate composte da circa 60 minuti. Pluto è stato tradotto e pubblicato in 20 paesi, tra cui America e Italia: Planet Manga lo ha pubblicato i terra nostrana.

Fonte ANN