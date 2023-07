Pluto, come leggiamo su ANN sarà composto da 8 episodi di circa 60 minuti, così come annunciato da Netflix durante l’Anime Expo 2023. Questo dettaglio a quanto pare mette in guardia il pubblico, presumendo un adattamento davvero fedele all’opera di Urasawa. L’anime sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 26 ottobre.

Il manga originale è composto da 8 volumi e gli episodi da come avete letto saranno lo stesso numero della pubblicazione originale. In questo modo ogni dettaglio sarà riproposto in maniera fedele al lettore, adattando in ogni minimo particolare l’opera di Naoki Urasawa: in poche parole a ogni episodio corrisponderà un volume, al fine di non tralasciare alcun dettaglio della storia.

Lo staff completo dell’anime comprende:

Produttori esecutivi: Masao Maruyama, Taro Maki, Yuji Yamano

Regia di: Toshio Kawaguchi

Character Design, Supervising Animation Director: Shigeru Fujita

Consulente creativo: Naoki Urasawa

Direttori dell’animazione: Kazunori Aoki, Itaru Saito

Direttore CG e SFX: Takahiro Miyata

Direttore artistico: Chikako Shibata

Fotografia di: Mitsuhiro Sato

Direzione del suono di: Masafumi Mima

Musiche di: Yūgo Kanno

Produzione Animazione di: Studio M2

Prodotto da: GENCO

I membri del cast giapponese sono:

Shinshū Fuji nel ruolo di Gesicht

Yōko Hikasa: Atom

Minori Suzuki: Uran

Hiroki Yasumoto nel ruolo di Mont blanc

Kōichi Yamadera: North No.2

Hidenobu Kiuchi: Brando

Rikiya Koyama: Ercole

Mamoru Miyano: Epsilon

Toshihiko Seki: Pluto

Pluto: l’anime Netflix adatterà fedelmente il manga?

Ogni puntata durerà quindi 1 ora, in pieno stile Netflix e alla fine questo adattamento si prospetta come una delle trasposizioni manga più fedeli fatte dalla piattaforma, anche se andiamo a considerare che ogni puntata alla fine, corrisponderà a un numero completo del manga, che ripetiamo è composto da 8 volumi.

Il manga Pluto è la rivisitazione in chiave seinen drama di Urasawa e del produttore Takashi Nagasaki del mondo rappresentato nel manga Astro Boy di Osamu Tezuka. Un capolavoro indiscusso che dopo anni è arrivato anche sul piccolo schermo, cosa ne dite?

Fonte Anime News Network