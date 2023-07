Pluto: data di uscita e trailer

Netflix, durante il suo panel all’Anime Expo, ha annunciato che la serie animata del manga Pluto, scritto e disegnato da Naoki Urasawa, debutterà il 26 ottobre di quest’anno. Questo importantissimo aggiornamento arriva attraverso un nuovo trailer che abbiamo condiviso in cima al presente articolo. L’evento ha anche rivelato il cast completo e lo staff, che vogliamo condividere.

Per quanto riguarda, infatti, i produttori esecutivi, questi saranno Masao Maruyama, Taro Maki e Yuji Yamano e la regia sarà assegnata a Toshio Kawaguchi che lavorerà per lo studio di animazione Studio M2. Il direttore della supervisione dell’animazione e character designer sarà invece Shigeru Fujita e i direttori delle animazioni saranno Kazunori Aoki e Itaru Saito.

A seguire invece, riportiamo i nomi degli attori che daranno la loro voce ai personaggi principali della serie:

Shinshū Fuji interpreterà Gesicht

interpreterà Yōko Hikasa sarà Atom

sarà Minori Suzuki darà la sua voce a Uran

darà la sua voce a Hiroki Yasumoto doppierà Mont blanc

doppierà Kōichi Yamadera nei panni di North No.2

nei panni di Hidenobu Kiuchi sarà Brando

sarà Rikiya Koyama darà la sua voce a Hercules

darà la sua voce a Mamoru Miyano interpreterà Epsilon

interpreterà Toshihiko Seki doppierà Pluto

L’adattamento anime di Pluto farà quindi il suo debutto su Netflix entro la fine dell’anno. Tutti sanno che si tratta del famosissimo manga scritto e disegnato da Naoki Urasawa e pubblicato in Giappone sulla rivista Big Comic Original della casa editrice Shogakukan dal 2003 al 2009. Tutti i capitoli della serie seinen sono raccolti in otto volumi Tankōbon.

Questo manga è particolarmente importante per i fan, in quanto si basa sul famosissimo manga di Osamu Tezuka, ossia Astro Boy. Per essere ancora più previsi, Urasawa ha affrontato a modo suo l’episodio intitolato Il più grande robot del mondo. E, inoltre, è rinominato con il nome dell’antagonista principale dell’opera. Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Il successo che Pluto ha riscosso è determinato da una serie di premi che si è aggiudicato. Tra questi figura proprio il nono Premio culturale Osamu Tezuka.

Fonte – Comicbook