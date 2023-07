One Piece – Netflix: l’attore di Luffy ha dato il meglio di se per il ruolo

Il live action Netflix di One Piece è pronto a fare il suo debutto ormai, visto che mancano solamente 2 mesi al tutto: il 31 agosto la serie sarà disponibile su Netflix, come accennato nel teaser trailer pubblicato durante il TUDUM. Per questo il pubblico si è creato una sfilza di domande tra cui il quesito riguardante la fedeltà del prodotto al manga.

Il live action sarà fedele all’opera di Oda? Molto probabilmente sì e non solo per via della supervisione dell’autore Eiichiro Oda. In una recente intervista, Inaki Godoy l’attore che interpreta Luffy ha dichiarato di aver studiato il manga giorno e notte per donare una visione maniacalmente vicina a quella del personaggio originale.

Inaki ha dichiarato poi in merito (così come leggiamo su Comic Book): “Hai questo mondo in cui ci sono pirati fuori di testa, che si allungano a loro piacimento, e devi trovare un modo per farli sentire veramente umani. Come posso tradurre questo uomo di gomma in un live action? In questi casi, ho usato l’anime e il manga come riferimento e ho letteralmente cercato di replicare il modo in cui questo ragazzo [Luffy] combatte”.

Proprio per questa difficoltà Inaki ha studiato il manga e l’anime giorno e notte, per capire come il suo personaggio combatteva all’interno di essi: “Vedo come combatte questo ragazzo. Perché non dovrei usarlo come riferimento? Quando tira un pugno e lo ritira, mette la mano sul bicipite o sulla spalla. Quindi, se lo fa lui, dovrei farlo anch’io, giusto? E quando sta per tirare un pugno, a volte alza la gamba. Ho solo cercato di cercare questi piccoli dettagli nel prodotto originale”.

Oltre a Inaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, i Pirati di Cappello di Paglia della serie originale di Netflix comprenderanno Emily Rudd nel ruolo di Nami, Taz Skylar in quello di Sanji, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro e Jacob Romero Gibson in quello di Usopp.

In qualità di produttore esecutivo, il creatore della serie Eiichiro Oda ha chiarito di voler rendere giustizia alla sua creazione per i fan di One Piece. Tutti gli otto episodi della nuova serie arriveranno nel corso dell’estate.

Fonte Comic Book