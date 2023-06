Naoki Urasawa (Pluto) sarà presente al Lucca Comics & Games 2023!

La casa editrice italiana Planet Manga ha annunciato sulla propria pagina Facebook ufficiale che il famosissimo mangaka, Naoki Urasawa, sarà presente al Lucca Comics & Games di quest’anno!

Questa sarà la prima volta in assoluto che Urasawa sarà ospite in Italia. Non c’è bisogno di tantissime presentazioni, dato che questo mangaka rappresenta una delle personalità più importanti dell’universo manga. Ed è anche uno degli autori più visionari e conosciuti al mondo che vanta opere del calibro di 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat, Monster e tante altre.

Naoki Urasawa sarà presente al Lucca Comics & Games di quest’anno dal 2 al 5 Novembre. Tutti gli appassionati di manga e anime in Italia sanno che si tratta di una fiera annuale e internazionale dedicata al fumetto, all’animazione e ai giochi di ruolo da tavolo e di carte. Chiaramente si concentra anche sui videogiochi e sull’immaginario fantasy, che prende luogo a Lucca. È uno degli eventi più importanti per la penisola. Nonché la più importante rassegna italiana del settore, prima d’Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo.

L’anno scorso Atsushi Ōkubo era l’ospite di punta dell’evento e quest’anno lo sarà Naoki Urasawa. Ha fatto il suo debutto professionale con il manga Beta!! nel 1983. Ma tra le sue opere manga più famose è impossibile non menzionare Monster, 20th Century Boys e Pluto. Parliamo di manga che hanno riscosso un successo internazionale importantissimo. Con 20th Century Boys, Urasawa da sfogo ad un’atmosfera cupa, per parlare di numerosi riferimenti alla cultura popolare giapponese e internazionale, in particolare al mondo dei fumetti e della musica rock. La trama include anche dei richiami al problema delle sette che affliggono la società giapponese e al terrorismo internazionale.

Questo manga ha ricevuto un’accoglienza incredibile da parte della critica, aggiudicandosi importanti riconoscimenti come il Premio Kodansha per i manga nel 2001 e il Premio Shogakukan per i manga nel 2003.