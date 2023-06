Hayao Miyazaki è preoccupato per l’assenza di pubblicità di How Do You Live?

Hayao Miyazaki è in assoluto uno dei personaggi giapponesi più famosi e influenti in tutto il mondo. Per quello che ha fatto nel mondo dell’animazione rimarrà per sempre una leggenda e il suo nome sarà accostato indissolubilmente a quello di Studio Ghibli. La sua è una carriera stellare, che non ha eguali e pare che stia lavorando al suo ultimo lungometraggio come regista. Si intitola How Do You Live? e debutterà in Giappone il mese prossimo.

Recentemente, però, abbiamo riportato che Ghibli ha deciso di non rilasciare trailer o materiale promozionale di alcun tipo prima dell’uscita del film. Questo ha suscitato lo stupore e il dubbio di tutti e pare che anche Miyazaki stia avendo alcuni ripensamenti circa questa decisone.

Tutto quello che abbiamo riportato in merito a How Do You Live? non è stato altro che un poster. Il presidente dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki ha infatti confessato che questa sarebbe stata l’unica campagna di marketing. Quindi, nessuno trailer o spot televisivi. Ha motivato questa scelta dicendo che in quest’epoca piena di tante informazioni, il vero intrattenimento è la mancanza di informazioni. Lui stesso ha confessato di non sapere se questa strategia funzionerà. Ma nonostante questo, crede davvero in quello che sta facendo.

In risposta al presidente di Studio Ghibli, durante l’apertura della Ghibli Exhibiti a Tokyo, Hayao Miyazaki ha dichiarato: “Mi chiedo se andrà bene senza pubblicità. Comincio a preoccuparmi. Credo in lei, signor Suzuki . Ma sono preoccupato, tutto qui.” Quindi lo stato d’animo del regista non è affatto tranquillo.

How Do You Live? uscirà in Giappone il 14 luglio. Studio Ghibli è uno degli studi di animazione più famosi in tutto il mondo per i suoi prodotti cinematografici e solo per questo ci sarà presto una data di uscita mondiale.

Questo film si basa su un romanzo con lo stesso nome, che risale al 1937. E le vicende ruoteranno intorno al protagonista quindicenne Copper, che subisce la perdita di suo padre. Dopo questo tragico evento, si sofferma sulla sua città natale, osservando le sue migliaia di abitanti e iniziando a riflettere sulle grandi domande della vita. “Quante persone ci sono nel mondo? Com’è la loro vita? Gli esseri umani sono davvero fatti di molecole?” Il libro oscilla tra la storia di Copper e le annotazioni del diario di suo zio, che contiene una serie di consigli che lo aiutano ad apprende verità fondamentali sul funzionamento del mondo.

