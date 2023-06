One Piece: Oda mostra il dialogo mai pubblicato tra Garp e Usopp

One Piece, così come tutte le altre storie ha ovviamente delle sequenze e delle scene non pubblicate in maniera ufficiale, visto che alla fine sia Oda che il suo editor compongono le pagine dei vari capitoli in maniera tale da raggiungere una certa fluidità della narrazione, rinunciando inevitabilmente ad altre scene.

I motivi dietro tali scelte a volte sono semplici e come accennato riguardano la fluidità del racconto, o semplicemente il voler occultare di seguito un dettaglio che prima si voleva rivelare.

In questo caso come vediamo in calce il discorso tra Garp e Usopp riguarda il padre del cecchino dei Mugiwara, che rileggendolo poteva tranquillamente essere eliminato.

Come leggiamo sul sempreverde @sandman_AP il sensei Oda ai tempi di Water 7 ha omesso un breve dialogo tra Garp e Usopp, riportato fedelmente dal profilo stesso:

In Water 7, Oda ha omesso un sano colloquio tra Usopp e Garp, ecco di seguito:

Ga rp: Chi sei? Hai appena menzionato Yasopp?

Usopp : Sì, signore. Sai se sta bene..o se è ancora vivo?

Garp: Perché me l o ch iedi? Chi diavolo sei?

Usopp: Beh, sono solo un pass ante.

Bogard: Presumo che intendes se *Ch aser* Yasopp, della ciurma di Shanks il Rosso.



Garp: Sì, sono d’accord o.. OK, ora ho capito. Prenditi cura di mio n ipot e !

Qui è possibile anche vedere la bozza della tavola in questione disegnata da Oda, dove vediamo i due personaggi dialogare fino a quando nella parte bassa della tavola vediamo Garp in prima piano dire la battuta visionata e letta in precedenza verso l’ultima riga del dialogo mostrato.

Il discorso avviene quando Garp per la prima volta incontra e vede Usopp, successivamente alla citazione del pirata di Yasopp, suo padre. Cosa ne pensate di questo dialogo?

Fonte Twitter Sandman_AP