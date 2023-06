Kochikame: annunciato un nuovo speciale one-shot!

Kochikame è uno dei manga Shonen più famosi di sempre, scritto e disegnato da Osamu Akimoto. Parliamo della serie più longeva in assoluto, con la pubblicazione che è avvenuta nel 1976 sulla rivista Weekly Shonen Jump e si è conclusa nel 2016 dopo oltre 40 anni di pubblicazione.

Il titolo completo della serie è Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen Mae Hashutsujo, ed è semplicemente noto come Kochikame. Si tratta di una commedia che segue le avventure del poliziotto Ryotsu Kankichi, un personaggio eccentrico e pasticcione che lavora al dipartimento di polizia di Kameari. La serie si svolge principalmente nel quartiere di Kameari a Tokyo e presenta un elevato numero di personaggi stravaganti, tra cui altri poliziotti, criminali, cittadini del quartiere e amici di Ryotsu.

Con il presente articolo vogliamo riportare una novità interessante legata alla serie. Infatti annunciamo che sarà rilasciato un nuovo speciale one-shot! Questo debutterà sul numero 32 di Weekly Shonen Jump. Al momento gli altri dettagli che possiamo riportare riguarda il numero di pagine. Questo one-shot infatti sarà caratterizzato da 46 pagine.

Tutte le pagine saranno a colori e farà parte dei festeggiamenti dei 55 anni della rivista di Shueisha.

Le storie di Kochikame sono spesso episodiche e si concentrano sulle disavventure di Ryotsu. Queste spaziano dalla risoluzione di casi minori e situazioni comiche, fino a momenti di azione più seri. La serie è nota per il suo umorismo e i personaggi esagerati, che contribuiscono a rendere il manga e l’anime divertenti e piacevoli da leggere o guardare.

Kochikame ha raggiunto un notevole successo in Giappone e non solo, guadagnando una altissimo numero di fan sia nel paese che a livello internazionale. Chiaramente una serie di tale caratura ha ricevuto in adattamento anime. Questo conta oltre 350 episodi ed è uno dei più longevi della televisione giapponese.

In conclusione, Kochikame è una serie di manga e anime popolare che racconta le avventure comiche di un poliziotto goffo di nome Ryotsu Kankichi. Grazie al suo umorismo unico e ai personaggi memorabili, la serie ha raggiunto un grande successo nel corso dei decenni ed è diventata una pietra miliare della cultura popolare giapponese.

Fonte – TWITTER (Wsj_manga)