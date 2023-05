Nel mondo delle serie shonen è il protagonista principale il punto di riferimento di tutti gli appassionati. Si tratta di quel personaggio che riesce a coinvolgere i lettori con la sua personalità carismatica e le sue avventure. Ma la crescita e lo sviluppo del protagonista principale di una serie shonen e della storia in generale, è determinata senz’altro anche da altri personaggi. Parliamo dei personaggi secondari o di supporto al protagonista ma quelli che spesso sono i più amati dai fan sono quelli con personalità inquietanti.

E questo discorso vale sia per i cosiddetti personaggi buoni che cattivi. Questi ultimi hanno poi spesso piani ambiziosi e contorti e la loro personalità inquietante non allontana il lettore. Al contrario sono ne maggiormente attratti. I personaggi malvagi e buoni, ma decisamente raccapriccianti, sono amati in una serie anime o manga shonen. Possono essere divertenti e affascinanti nonostante tendano ad essere ossessionati con la violenza e la morte. È improbabile che i fan siano attratti da personalità del genere nella vita reale, ma nelle serie shonen sono loro a godere spesso di maggiore considerazione.

In questa discussione il nostro obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 5 personaggi shonen più inquietanti che i fan adorano.

5) MAHITO

In questa lista merita di essere inserito Mahito, uno dei principali antagonisti della serie Jujutsu Kaisen. È uno spirito maledetto di grado speciale non registrato alleato con Pseudo-Geto. È anche il leader del suo gruppo, composto da Jogo, Hanami e Dagon. L’obiettivo finale del suo gruppo è lo sradicamento dell’umanità e, infine, la sostituzione della popolazione con spiriti maledetti. La personalità di questo personaggio è inquietante e l’ha dimostrato in diverse occasioni. Infatti è uno spirito maledetto sadico e immaturo a cui piace giocare con le emozioni umane. Crede di essere nato dalle trasgressioni umane e si considera la manifestazione stessa dell’odio reciproco degli umani. In quanto tale, Mahito crede che gli umani dovrebbero essere estinti e che gli spiriti maledetti dovrebbero governare al loro posto.

4) RYUK 3)

Ryuk è uno dei personaggi di una serie shonen più inquietanti in assoluto. Parliamo del primo Shinigami a comparire nella storia. Per pura noia, questo Dio della morte lascia cadere il suo Death Note sulla terra che finirà poi tra le mani del protagonista della serie, Light Yagami. Da questo momento in poi le vicende si evolveranno in modo tragico in tutto il mondo in quanto Light lo userà per ripulire il mondo dal crimine e dall’ingiustizia, diventando però a sua volta un criminale. L’aspetto di Ryuk è il fattore principalmente inquietante, dato che è molto magro e il colore della sua pelle tende al grigio, ha capelli neri e corti, labbra grigie e denti appuntiti. Le sue braccia poi sono particolarmente lunghe e i suoi occhi sono grossi e rotondi, con la sclera gialla e l’iride rossa.

3) HANGE ZOE

Veniamo adesso a uno dei personaggi sicuramente più amati de L’Attacco dei Giganti. Hange era il 14° comandante dell’armata Ricognitiva, che aveva preso il posto del capitano Erwin Smith prima della sua morte. Hange precedentemente si occupava dello studio e delle ricerche innovative sui Titani, incluso Eren Yeager. La particolarità che rendeva questo personaggio inquietante era proprio il suo interesse ossessivo nei confronti dei Giganti. Poteva essere considerata una persona con qualche rotella fuori posto perché prendeva parte a vari progetti senza preoccuparsi della propria sicurezza, soprattutto quando aveva la possibilità di stare a contatto con dei Giganti. Basti pensare anche che quando l’armata Ricognitiva riuscì a catturare due giganti, lei diede loro due nomi. Hanje adorava parlare delle proprie ricerche, forse anche troppo. Infatti le descrizioni che forniva sugli esperimenti effettuati erano molto lunghe e dettagliate e quasi nessun compagno trovava interessante i suoi discorsi.

2) OROCHIMARU

Orochimaru è uno dei personaggi più iconici di Naruto, soprattutto nella prima parte della serie. Infatti è il primo vero villain che i lettori conoscono. Di gran lunga il personaggio più inquietante e amato della serie per la sua personalità. Infatti si mostra da subito crudele, sadico e manipolatore. Non dimostra nessun affetto nei confronti altrui e pare divertirsi a far soffrire gli altri. Inoltre ha una certa abilità a convincere le persone ad aiutarlo nella sua causa, riempiendo il vuoto delle loro vite con la lealtà nei suoi confronti. L’aspetto più raccapricciante di Orochimaru è che marchia alcuni dei suoi più potenti seguaci con il Segno maledetto che danneggia il loro corpo, portando il portatore a diventare schiavo di Orochimaru in cambio del potere. Quando uno di loro corpo diventa poi maturo, Orochimaru si impossessa del loro corpo.

1) MISOKA MOROW

Hisoka è tra i personaggi più inquietanti ma soprattutto amati di sempre e non poteva che essere presente in questa lista. Solitamente si mostra calmo, riflessivo, cinico, calcolatore e soprattutto ingannevole e crudele. Il vero lato inquietante del suo carattere viene fuori quando incontra avversari che ne stimolino lo spirito combattivo. La follia sembra prendere il sopravvento e il suo corpo comincia ad emanare una sete di sangue tale da essere percepita anche a distanza persino da chi non sa usare il Nen. Quando si trova in questo stato i suoi occhi si sgranano a dismisura, creando un forte contrasto con la sua normale espressione calma e fredda.