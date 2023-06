Pokémon: Blaziken doveva suscitare un senso di delusione tra i fan

La serie Pokèmon nel corso degli anni ha introdotto oltre un migliaio di creature immaginarie, chiamate appunto Pokémon, e alcuni di questi sono più memorabili rispetto ad altri. Sicuramente quelli che gran parte dei fan che hanno iniziato a seguire la serie da subito, ricorderanno inevitabilmente Pokémon come Squirtle, Charmender e Bulbasaur, nonché i primi starter della serie. E con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità su un Pokémon specifico e sullo scopo che doveva avere dopo la sua creazione.

La rivelazione arriva da un trafiletto tradotto di recente da Ken Sugimori, uno dei principali artisti che lavora alla serie. Il designer ha contribuito a dare vita a una serie di Pokémon, inclusi gli starter di Hoenn. Stiamo parlando di Torchic, Mudkip e Treecko che rimangono scelte classiche tra i fan fino ad oggi. Ma oggi ci vogliamo concentrare su Blaziken, il quale avrebbe dovuto deludere i fan.

“Penso che le persone della nostra generazione abbiano sicuramente sperimentato l’acquisto di peluche colorati” commenta Sugimori. Fa poi l’esempio di Torchic, che è proprio come un pulcino colorato di arancione. La forma base è tenerissima, ma quando si evolve effettivamente perde questa caratteristica, diventando aggressivo e difficile da guardare.

L’obiettivo, confessa Sugimori, era quello di creare un senso di delusione tra i fan presentando le evoluzioni di Torchic, ossia Combusken e Blaziken, completamente diverse e più minacciose.

E in effetti possiamo condividere sul fatto che Torchic sia sicuramente la forma più carina e tenera rispetto alle altre. Nonostante Blaziken possa sembrare elegante, i suoi lineamenti risultano aspri e questo perché si voleva suscitare un senso di delusione tra i fan con Blaziken. Effettivamente l’allontanamento dell’adorabile design di Torchic peserebbe molto su qualsiasi allenatore. E, inoltre, Blaziken e Torchic hanno poco in comune per quanto riguarda l’aspetto.

Chiaramente sono molti i fan che sostengono l’evoluzione di Torchic e l’anime ha introdotto una serie di allenatori che lo allenano. Ricordiamo anche che Blaziken è uno dei Pokémon capace di mega evolversi. Bisogna anche dire, però, che forse il design completamente diverso tra Torchic e la sua evoluzione lascia senza parole, ma non vuol dire che sia assenza l’eleganza nel suo design.

Fonte – Comicbook