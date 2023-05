Pokémon Horizons: l’anime introduce il padre di Liko

La serie Pokémon è tornata quest’anno con una nuova serie incentrata su due nuovi protagonisti principali. Infatti Ash ha lasciato la serie dopo oltre 20 anni ed è stato sostituito da Liko e Roy. Fin da subito i fan hanno avanzato una teoria secondo la quale ci fosse una sorta di legame tra Liko e Ash. Un legame di tipo padre figlia. Ma con il presente articolo riportiamo che questa teoria è infondata. Infatti la serie Pokémon Horizons conferma che il padre di Liko farà un’apparizione con l’anteprima dell’episodio in arrivo. Liko e Roy hanno affrontato alcune importanti sfide che rivaleggiano con quelle di Ash, grazie in gran parte al nuovo gruppo di villain noto come gli Esploratori.

Quindi, la teoria che vede Ash essere il padre di Liko si è rivelata sbagliata. Al momento non possiamo ancora sapere se la serie si svolge nel salto temporale ambientato dopo l’addio di Ketchum. Ma il padre di Liko è un uomo di nome Alex che non assomiglia per niente ad Ash. Liko tornerà nella regione di Paldea, la località introdotta per la prima volta in Pokémon Scarlatto e Violetto, in questo prossimo episodio. In questa riunione Alex spera che sua figlia rimanga a casa, smettendo di viaggiare per il mondo nel suo viaggio di addestramento sui Pokemon.

Con queste nuove immagini, è possibile vedere che chiaramente il padre di Liko non è Ash Ketchum. Attualmente, sembra anche che la nonna di Liko si sia accordata con gli Esploratori nel tentativo di acquisire il misterioso ciondolo che ospita un Pokemon dall’identità sconosciuta al suo interno. In base agli ultimi episodi dell’anime si può dire che Liko ha a che fare con problemi familiari molto più rispetto ad Ash Ketchum.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnipokeFandom. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

https://twitter.com/AnipokeFandom/status/1662042034075762688?t=wXTQaoblDFdHNZit_6bl6A&s=19

Ash Ketchum ha detto addio alla serie insieme al con il suo fidato Pikachu all’inizio di quest’anno. Questo però non significa che sarà non ci sarà mai più un’apparizione nella serie anime in futuro. Coloro che lavorano all’adattamento anime devono ancora confermare l’eventuale ritorno di Ash, ma sicuramente non hanno chiuso le porte al ritorno dell’ex protagonista principale. Dato che Ash è l’attuale campione del mondo, sarà interessante vedere se vedremo un crossover tra Ketchum e i due nuovi allenatori della serie.

Fonte – Comicbook