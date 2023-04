Pokémon Horizons mostra le somiglianze e le differenze tra Liko e Ash

Ash Ketchum e Pikachu, per la prima volta dopo più di 20 anni, non sono i protagonisti della nuova serie Pokémon. Infatti i due personaggi hanno lasciato spazio a due nuovi protagonisti che si chiamano Liko e Roy. La nuova serie ha fatto il suo debutto il 14 aprile, quindi ci sono ancora diversi misteri che circondano i due personaggi. Al momento Roy non ha avuto ancora uno spazio importante nel primo episodio. Invece possiamo dire il contrario di Liko e su come inizia il suo viaggio, che mostra alcune importanti somiglianze e differenze legate ad Ash e a come è iniziata la sua avventura.

Dall’annuncio inaspettato dell’addio di Ash Ketchum, molti fan della serie si sono chiesti se Liko fosse collegata in qualche modo a lui. Alcuni teorizzavano che Liko fosse la figlia di Ash, considerando la probabilità che la sequenza temporale di Pokemon Horizons si sarebbe svolta in un lontano futuro. Al momento non è possibile smentire o confermare questo, ma Liko si ritrova, proprio come Ash, a incontrare il suo starter, che è piuttosto indisciplinato all’inizio. Senza dubbi Pikachu è diventato il Pokémon più affidabile di Ash, ma all’inizio era piuttosto ribelle e non ci pensava due volte a fulminare Ash.

Tuttavia a differenza del viaggio di Ash, il quale partì da solo, Liko fa parte di un’accademia di addestramento di Pokémon e ha incontrato il suo primo compagno di viaggio in classe. Si tratta di uno Sprigatito, e la creatura felina di tipo erba non è né pronta, né disposta a seguire le indicazioni del suo allenatore. Vagando da sola, Liko deve ora cercare di instaurare un rapporto con il suo nuovo Pokémon, ma deve anche affrontare un nuovo grande ostacolo nel suo viaggio. Stiamo parlando degli Esploratori, i nuovi villain che sostituiscono il Team Rocket.

A differenza del famoso trio, interessato al Pikachu di Ash, gli Esploratori non hanno nessun interesse nel Pokémon di Liko. Il loro obiettivo è il misterioso ciondolo appeso al collo di Liko, ed è stata proprio la nonna della protagonista ad aver inviato questo gruppo per recuperare l’oggetto. Fortunatamente tutto si è risolto bene per Liko, grazie all’intervento di Friede e del suo Charizard. Questo ha messo in chiaro chi sono gli alleati e i nemici della nuova serie.

Fonte – Comicbook