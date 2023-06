Jujutsu Kaisen: i fan vorrebbero uno spin-off su Toji

Jujutsu Kaisen è ormai pronto per tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’adattamento anime sviluppato da Studio MAPPA. Il suo debutto è previsto per il 6 luglio e tutti i fan sono pronti a concentrarsi sul passato di Gojo e il suo rapporto con Geto, che sarà approfondito. Stiamo parlando del personaggio più forte della serie shonen scritta e disegnata da Gege Akutami. Ha sempre cercato di proteggere i suoi studenti, ma con il debutto della seconda stagione vedremo un Gojo diverso. Infatti tutti gli appassionati potranno vederlo in azione e combattere contro Toji Fushiguro.

Si tratta del padre di Megumi Fushiguro ed è un vecchio nemico di Satoru Gojo e per questo sarà il villain principale dell’arco incentrato sullo stregone dai capelli bianchi. I fan che seguono l’anime, conosceranno per la prima volta questo personaggio nella seconda stagione dell’anime. E molti già talmente entusiasti, da chiedere a gran voce uno spin-off su Toji.

Tutti i fan della serie sono condividono su questo e si stanno rivolgendo non a Gege Akutami. Sorprendentemente, si stanno rivolgendo al doppiatore giapponese di Toji, Takehito Koyasu. E pare proprio che quest’ultimo sia persino pronto per un eventuale spin-off, ma ci sono voci che questo possa realmente accadere in futuro.

Il doppiatore di Toji ha di fatti confessato che, come attore, tende a concentrarsi sul personaggio che gli viene assegnato. Dunque questo lo spinge a volerlo approfondire per bene. Tuttavia continua dicendo che questo arco riguarda Gojo e Geto, non Fushiguro Toji.

Da queste parole che abbiamo riportato, è chiaro che Takehito Koyasu sia una delle poche persone che sostengono Toji. Il doppiatore non ha ancora rivelato ai fan la sua interpretazione dello stregone. Data la popolarità del personaggio nel manga, è facile capire perché la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sia così tanto attesa. Ci sarà infatti molto da dimostrare circa questo personaggio. Dunque al momento non c’è davvero nulla di possibile circa uno spin-off in generale di Jujutsu Kaisen, ma data la fama della serie, potrebbe anche accadere in futuro.

Fonte – Comicbook