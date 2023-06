Vinland Saga: l’episodio finale rivela una riunione attesa

La seconda stagione di Vinland Saga è considerata come una delle più belle di tutto il 2023. Questo è motivato dal fatto che si presenta con un fortissimo contrasto con la prima stagione anime. Infatti Thorfinn vuole ritrovare se stesso e vivere in pace, dopo non essere riuscito a portare a termine la sua sete di vendetta.

Studio MAPPA ha lavorato alla seconda stagione, che ha debuttato a gennaio di quest’anno e si è conclusa il 19 giugno. Il finale di stagione di Vinland Saga ha rivelato una riunione molto attesa, in seguito alla conclusione della battaglia della fattoria di Ketil.

Prima di proseguire ci teniamo a precisare che il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Quindi l’ideale per coloro che devono ancora guardare l’episodio conclusivo è di non proseguire con la lettura.

Thorfinn è riuscito a fare l’impossibile in questa stagione dissuadendo il Re Canuto dall’iniziale intenzione di assalire al fattoria di Ketil. Con un messaggio sinceri, il protagonista è riuscito a toccare le corde giuste, convincendo il Re d’Inghilterra a lasciar perdere la fattoria e le sue risorse. Ottenendo la sua libertà insieme a Einar, Thorfinn si reca quindi al suo villaggio natale. E qui riesce finalmente a rivedere sua madre e sua sorella per la prima volta da decenni. Si tratta della scena più commovente della serie, in quanto quanto riunione tanto attesa.

Fortunatamente, la madre e la sorella di Thorfinn erano ancora vive. Infatti, in un momento toccante, la madre di Thorfinn riconosce immediatamente suo figlio e afferma che sembra l’immagine sputata del padre defunto.

Thorifinn, dal canto suo, racconta tutto il suo trascorso, analizzando ciò che era accaduto nella sua vita, con il nuovo obiettivo di trovare una terra libera dalla violenza e dalla guerra. Questa emozionante riunione è durata poco, ma era attesa da tantissimo tempo.

La madre di Thorfinn incoraggia così suo figlio ad avventurarsi nel suo viaggio, affermando che sia lei che suo padre, Thors, avevano originariamente lasciato la loro terra nel tentativo di vivere una vita di pace.

Durante la loro ricerca, però, non furono completamente liberi dall’influenza della guerra, anche se riuscirono a vivere degli anni liberi dalla violenza. La seconda stagione di Vinland Saga si è conclusa, ma recentemente abbiamo riportato che la serie anime in generale proseguirà in futuro.

Fonte – Comicbook