Crunchyroll svela la programmazione dell’estate 2023

Crunchyroll è orami pronto ad affrontare la stagione estiva con i nuovi adattamenti anime da offrire al pubblico. Con il presente articolo infatti vogliamo riportare una lista riassuntiva di tutti i titoli confermati con la data di debutto ufficiale. Manca infatti sempre meno al lancio del programma completo estivo 2023 di Crunchyroll. Quest’estate presenterà ai fan il ritorno di alcune serie attesissime e piuttosto importanti. E quindi Crunchyroll offrirà molte di queste serie acclamate, rilasciando un elenco ufficiale delle date di inizio che tutti gli appassionati dovranno segnarsi.

Insieme alle continue uscite degli adattamenti anime di One Piece, Edens Zero e tanti altri, ci sono alcune serie che Crunchyroll annuncerà in un secondo momento man mano che ci si avvicinerà al programma estivo di quest’anno. Come previsto, ci sono già tantissime uscite intriganti da tenere in considerazione come la seconda stagione dell’anime di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Ma ce ne sono ovviamente anche alcuni completamente nuovi ed entusiasmanti. Di seguito è possibile consultare l’elenco di tutte le serie animate e il loro periodo di uscita:

1 luglio

HoriMiya: I pezzi mancanti

Sono davvero il più forte?

AYAKA

My Tiny Senpai

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout The Animation

2 luglio

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Stagione 2

3 luglio

Sweet Reincarnation

Malevolent Spirits: Monogatari – seconda parte

4 luglio

The Girl I Like Forgot Her Glasses (La ragazza che mi piace ha dimenticato gli occhiali)

5 luglio

Reborn as a Vending Machine, Now I Wander the Dungeon

Undead Murder Farce

7 luglio

Reign of the Seven Spellblades (Il regno delle sette lame magiche)

Il gene dell’intelligenza artificiale

Sugar Apple Fairy Tale stagione 2

Rent-a-Girlfriend – terza stagione 3

Cardifight!! Vanguard Will+Dress – terza stagione

8 luglio

Liar, Liar

My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1

TenPuru

9 luglio

Classroom for Heroes

12 luglio

Bungo Stray Dogs – quinta stagione

Saint Cecilia & Pastor Lawrence

13 luglio

The Devil is a Part Timer!! – Seconda stagione

14 luglio

LINK CLICK – Stagione 2

Ci sono anche altri adattamenti anime che arriveranno molto presto, tra cui Ayakashi Triangle. Altri presto riceveranno un doppiaggio in italiano come Link Click. Ma quella che genererà tantissimo seguito sarà la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che debutterà il 6 luglio con la sua prima parte.

Fonte – Comicbook