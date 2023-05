Mushoku Tensei: trailer e data di uscita confermata per la seconda stagione

Mushoku Tensei lo scorso anno ha confermato la seconda stagione ma da allora non abbiamo avuto più alcuna notizia al riguardo. La prima stagione nel 2020 è stata un incredibile successo quindi era quasi sicuro della presenza di questa nuova stagione, che mostra al pubblico una delle colonne portanti del sottogenere isekai.

Durante l’AnimeJapan 2023 del 26 marzo è stata confermata quindi questa nuova stagione, donando un periodo di uscita approssimativo per luglio di quest’anno, senza la pubblicazione di nessuna key visual o trailer annesso.

Ora, così come leggiamo su Anime Senpai apprendiamo la trasmissione di Mushoku Tensei a partire dal 2 luglio del 2023 su Crunchyroll tramite un trailer dedicato visionabile a inizio articolo.

Nella clip vediamo Rudues e la sua lotta per trovare i membri della sua famiglia scomparsi dopo che Eris Greyrat lo ha improvvisamente lasciato. Insieme alle info abbiamo modo di vedere anche una visual al riguardo dove al fianco del protagonista vediamo Sara, una nuova figura che darà man forte al nostro Rudues.

Lo studio che ha realizzato la Stagione 1, Studio Bind, tornerà ad animare anche la Stagione 2. Studio relativamente nuovo, nato nel 2018, Bind ha dimostrato di poter competere con i migliori studi e possiamo aspettarci un’animazione di qualità.

Mushoku Tensei: trailer e periodo di uscita della seconda stagione

La canzone di apertura nel trailer si intitola “Spiral” di LONGMAN, mentre Yuiko Ohara tornerà per eseguire la canzone finale intitolata “Musubime”, che i fan conosceranno molto bene.

L’anime come accennato è un isekai è mette al centro un uomo di 34 anni che muore in un incidente con il camion. Non morendo l’uomo viene catapultato nel corpo di un bambino al centro di un mondo dominato dalla magia.

Un grande classico del sottogenere che ha avuto un incredibile successo durante il 2020, come ben sappiamo uno degli anni più distruttivi di sempre per l’uomo. Cosa ne pensate di questo anime? Avete visto la prima stagione? Diteci la vostra in merito.

Fonte Anime Senpai