Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: lo spin-off sarà su Eris

La serie light novel Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (letteralmente “Reincarnazione senza lavoro: Ci proverò seriamente se vado in un altro mondo“) di Rifujin na Magonote come già illustrato, otterà un manga spin-off.

Si intitolerà Jobless Reincarnation – Eris Gets Serious About Sharpening Her Fangs (“Reincarnazione senza lavoro – Eris fa sul serio affilando le sue zanne”).

Il manga quindi come si può ben capire dal titolo stesso, si concentra su Eris nei suoi viaggi dopo la fine della seconda parte dell’anime.

Seven Seas Entertainment ha concesso in licenza sia la serie principale di light novel che l’adattamento manga di Yuka Fujikawa.

La società ha anche concesso in licenza il manga spinoff Mushoku Tensei: Roxy Gets Serious di Shōko Iwami.

La prima parte della prima stagione dell’anime è stata presentata per la prima volta nel gennaio 2021. La seconda parte nell’ottobre 2021, dopo un ritardo rispetto a luglio.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: il manga

Si tratta di una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza che si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi, determinato a vivere la sua nuova vita senza rimpianti. In Italia il manga è edito da Planet Manga.

Qui di seguito ecco la sinossi del manga: