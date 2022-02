Tra le uscite Planet Manga del 3 Febbraio 2022 segnaliamo le nuove uscite di Boruto – Naruto Next Generation e Black Clover oltre che l’adattamento manga di Star Wars: Rebels.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 3 Febbraio 2022.

Panini: le uscite Planet Manga del 3 Febbraio 2022

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 2

14,90 €

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 418

Formato: 15X21

Contiene: 20 seiki shonen kanzenban 2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA

Costretto ad affrontare un nemico più forte, Kenji deve ricordare cos’aveva immaginato da piccolo, insieme ai compagni, nella “base segreta”. Solo così potrà prevedere le mosse dell’Amico e impedire la distruzione del Giappone e del mondo intero.

Black Clover 25

Purple 38

4,90 €

Autori: Yuki Tabata

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Black Clover 25

Rilegatura: Brossurato

Le forze alleate di Clover e Heart scendono in guerra per contrastare i Discepoli Oscuri di Spade che minacciano la pace dei due regni. Intanto, i ragazzi del Toro Nero ricevono la visita di Dante, che attacca i giovani maghi con un intento ben preciso: stanare colui che gli permetterà di completare il suo piano.

Black Clover 29

Purple 42

4,90 €

Autori: Yuki Tabata

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Black Clover 29

Rilegatura: Brossurato

LA GUERRA È LONTANA DALL’ESSERE VINTA

Asta è riuscito a portare a termine l’assimilazione demoniaca con Liebe, giusto in tempo per andare in soccorso degli abitanti del Regno di Clover. Intanto dal primo livello dell’oltretomba sono fuoriusciti due demoni di massimo rango…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Un Marzo da Leoni 9

7,00 €

Autori: Chica Umino

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Sangatsu no Lion 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Per la piccola Hina è arrivato il momento di scegliere quale scuola superiore frequentare, ma la ragazza sembra già avere le idee molto chiare su cosa fare della sua vita… Nel frattempo, il settantesimo Meijinsen vede il Meijin Soya affrontare alla scacchiera un suo rivale d’infanzia.

Un Marzo da Leoni 10

7,00 €

Autori: Chica Umino

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Sangatsu no Lion 10

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Rei conduce un’esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo. L’arte di un gioco che ha una storia secolare affascina, coinvolge, seduce. E può salvare una vita.

Real 3

Manga Graphic Novel 13

7,00 €

Autori: Takehiko Inoue

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Real #3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Tomomi prende il coraggio a due mani e si reca infine a Nagano a trovare Natsumi. Raggiunto l’ospedale, osserva la nuova vita della ragazza e i duri sforzi che sta compiendo per adeguarsi alla sua condizione di paraplegica. Tomomi si rende così conto di non essere ancora pronto a incontrare Natsumi, e giura a sé stesso che tornerà a trovarla una volta che sarà divenuto una persona migliore. Per prima cosa decide di rappacificarsi a Hisanobu, e nonostante la sua visita si dimostri un fallimento, sortisce comunque l’effetto di spronare il ragazzo alla terapia di riabilitazione. Grazie all’affetto dei suoi genitori e delle poche persone che gli sono vicine, Hisanobu riacquista speranza nella vita, e nel giorno del suo diciottesimo compleanno ritrova il sorriso: un nuovo corso è per lui cominciato.

Real 4

Manga Graphic Novel 17

7,00 €

Autori: Takehiko Inoue

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Real #4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Esce finalmente il quarto attesissimo numero di “Real”, lo straordinario capolavoro dell’autore di “Slam Dunk” e “Vagabond”. In questo volume, interamente dedicato a Kiyoharu, ci viene narrato il difficilissimo periodo vissuto dal giovane dopo l’amputazione della gamba, operazione resa necessaria dal tumore maligno che si stava sviluppando. Kiyoharu, grazie all’affetto delle persone vicine e all’incontro con altre nella sua stessa situazione, un po’ alla volta supera la profonda crisi e si decide a tornare a vivere.

Real 5

Manga Graphic Novel 28

7,00 €

Autori: Takehiko Inoue

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Real #5

Rilegatura: Brossurato + sovracov

Dopo un anno di attesa, esce finalmente il quinto numero di “Real”, il capolavoro dell’autore di “Slam Dunk” e “Vagabond”. Hisanobu non riesce a superare lo sconforto derivato dalla sua condizione di paraplegico. Colpevole è anche il suo liceo, che non essendo progettato per accogliere disabili, ne rifiuta la riammissione. Tomomi, invece, spronato dall’esempio di Kiyoharu, fa passi da gigante lottando contro le paure e i sensi di colpa che lo tormentano. Presa la patente, Tomomi si spinge fino al lontano ospedale dove Natsumi è in riabilitazione, deciso a stringere amicizia con la ragazza.

Star Wars – Rebels 1

Akuma 37

4,90 €

Autori: Akira Aoki

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Star Wars – Rebels 1

Rilegatura: Brossurato

LA PRIMA STAGIONE DELLA PLURIPREMIATA SERIE ANIMATA STAR WARS – REBELS IN UN ADATTAMENTO MANGA

Sul pianeta Lothal un ragazzo di strada, Ezra, incontra cinque ribelli determinati a opporsi al dominio dell’Impero. Guidato dal destino e dalla Forza, si ritroverà a viaggiare sullo Spettro, la loro nave spaziale, e a vivere ogni genere di avventure.

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE ANIMATA SU DISNEY+

Blue Lock 6

7,00 €

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

EVOLVERSI O FALLIRE: CHE LA SECONDA SELEZIONE ABBIA INIZIO!

La first selection si è chiusa. Qualcuno ha visto il proprio sogno infrangersi, mentre gli attaccanti sopravvissuti sono chiamati a nuove prove. E questa volta potranno contare solo su loro stessi! Il miglior shonen al 45° Kodansha Manga Award.

Seraph of the End 24

Arashi 41

4,90 €

Autori: Yamato Yamamoto, Takaya Kagami

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Owari no Seraph 24

Rilegatura: Brossurato

“CATTURATE L’ANIMA DI MIKAELA!”

Yu, Shinoa, Guren e compagni devono affrettarsi a fermare i piani del progenitore, ormai prossimo a risvegliarsi. Quello che i ragazzi non sanno è che Shikama Doji ha dalla sua alleati insospettabili, ai quali ha già dato un ordine preciso…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Konosuba! – This Wonderful World 6

Capolavori Manga 148

4,90 €

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Kono Subarashii sekai ni shukufuku o! 6

Rilegatura: Brossurato

DIFFICILE PERDERE I VIZI. A VOLTE NON BASTA NEMMENO RIFARSI UNA VITA!

Si è reincarnato, vive in un altro mondo, ma Kazuma è rimasto lo scansafatiche di sempre. Ora accanto a lui però ci sono Aqua, Megumin e Darkness, le quali non intendono lasciarlo poltrire. Soprattutto se c’è il Demon King da sconfiggere!

Touch me! 2

7,00 €

Autori: Yoshimi Touda

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Gakuran no nakamade sawatte hoshii 2

Rilegatura: Cartonato + sovracover

NIIMI E SAWANE SONO STATI SORPRESI A BACIARSI DI NASCOSTO…

Cosa succederà adesso alla loro relazione? Ne risentirà o avrà la spinta necessaria per sbocciare definitivamente? Due ragazzi alle prese con il primo amore, vissuto con fragilità e passione, al centro di un emozionante e romantico boys’ love.

Homunculus 12

7,00 €

Autori: Hideo Yamamoto

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Homunculus #12

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Ossessionato dagli homunculus, convinto che siano il mezzo per discendere nella propria psiche e nel proprio passato, Susumu è pronto a tutto pur di recuperarne la visione. Quando Manabu si rifiuta di effettuare un’altra trapanazione, comincia a meditare l’idea di praticarsi da solo un’operazione pericolosissima e dagli esiti incerti. Possibile che la soluzione risieda in un nuovo foro sul cranio?

Undead Unluck 2

Planet Action 68

4,90 €

Autori: Yoshifumi Tozuka

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Undead Unluck 2

Rilegatura: Brossurato

LE AVVENTURE PIÙ FOLLI NASCONO QUANDO LA SFORTUNA INCONTRA L’IMMORTALITÀ

I poteri di Andy e Fuko hanno attirato l’attenzione della Union, decisa a debellare la minaccia di Undead e Unluck. Come liberarsene? Semplice: eliminando due dei dieci Negator della squadra speciale e prendendone il posto. Ma non sarà certo facile…

Fire Force 27

Manga Sun 138

4,90 €

Autori: Atsushi Ohkubo

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Enen no shouboutai 27

Rilegatura: Brossurato

UNA BATTAGLIA DECISIVA PER LA FIRE FORCE

Grazie a un Adra link fatto con l’incendiato che una volta era la madre, Sho scopre la verità legata alla sua nascita e a quella di Shinra. Nel frattempo, nella baia di Tama emerge l’ultima colonna, protetta da un imprevedibile guardiano…

Boruto – Naruto Next Generations 14

Planet Manga 140

4,90 €

Autori: Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 11.2X17.5

Contiene: Boruto – Naruto Next Generations 14

Rilegatura: Brossurato

L’AUTORE DI NARUTO, MASASHI KISHIMOTO, TORNA AI TESTI DELLA SERIE

La modalità barionica è l’unica, pericolosissima opzione che ha Naruto per contrastare Isshiki Ootsutsuki. Nonostante questo nuovo potere, l’esito della battaglia è tutt’altro che certo e il fato del pianeta resta appeso a un filo…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Spice and Wolf – Double Edition 7

12,90 €

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 13X18

Contiene: Ookami to Koushinryou 11/12

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Lawrence e Holo arrivano a Lesco. L’obiettivo era quello di incontrare il capo della compagnia Myuri, ma ben presto la loro attenzione verrà catturata dalle incredibili opportunità di lavoro offerte dalla frizzante città del nord.

Tenken – Reincarnato in una Spada 3

6,50 €

Autori: Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Tensei shitara ken deshita 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN NEMICO BEN PIÙ SPAVENTOSO DI QUEI MOSTRICIATTOLI…

Grazie all’aiuto del suo spadone senziente, Fran ha raggiunto il cuore della labirintica caverna in cui i Goblin si erano asserragliati. Ora però deve fare i conti con un’enorme minaccia: il Dungeon Master ha infatti evocato un Greater Demon!

The Wolf Won’t Sleep 2

Maggiori 7,00 €

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Ookami wa nemuranai 2

Rilegatura: Brossurato

IL CAPITOLO CENTRALE DI UN’AVVINCENTE MINISERIE FANTASY

Dopo aver sconfitto molti nemici, Lecan si è reso conto di dover rifornire la sua scorta di magici medicamenti. Troverà un erborista che possa aiutarlo in un regno in cui pochissime persone sanno pronunciare il più semplice degli incantesimi?

Atelier of Witch Hat 9

7,00 €

Autori: Kamome Shirahama

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Tongari boshi no Atelier 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 7

7,50 €

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu 7

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Drifting Dragons 11

7,00 €

Autori: Taku Kuwabara

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Kutei Doragonzu 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Otaku Teacher 24

6,00 €

Autori: Takeshi Azuma

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Denpa Kyoshi 24

Rilegatura: Brossurato

Giant Killing 50

5,50 €

Autori: Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Giant Killing 49

Rilegatura: Brossurato

Gleipnir 10

7,00 €

Autori: Sun Takeda

Data di uscita: 3 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Gleipnir 10

Rilegatura: Brossurato + sovracover

