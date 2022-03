Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: confermata la seconda stagione

La proiezione in anteprima dell’episodio dell’anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha annunciato domenica il via libera della seconda stagione dell’anime.

Lo staff annuncerà la data di trasmissione e altri dettagli in seguito.

La prima parte della prima stagione dell’anime è stata presentata per la prima volta a gennaio 2021 e la seconda parte è stata presentata in anteprima il 3 ottobre, dopo un ritardo rispetto a luglio.

Funimation ha trasmesso in streaming la stagione negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Messico e Brasile.

La società ha descritto l’anime:

La storia segue un uomo di 34 anni che viene ucciso dopo aver cercato di salvare qualcuno dall’essere investito da un’auto. Ben presto si ritrova reincarnato in un mondo magico come Rudeus Greyrat, tranne per il fatto che ottiene un ripristino di tutta la sua vita, a cominciare da bambino.

Con tutta la sua conoscenza della sua vita precedente e un nuovo apporto di abilità magiche, Rudeus diventa rapidamente un formidabile guerriero pronto per l’avventura. Oh, ed è ancora un pervertito totale.

Manabu Okamoto (Gamers!) ha diretto la stagione presso Studio Bind. EGG FIRM è stata anche accreditata per la produzione. Kazutaka Sugiyama (direttore dell’animazione per DARLING in the FRANXX) ha disegnato i personaggi.

Seven Seas Entertainment ha concesso in licenza sia la serie di light novel che l’adattamento manga di Yuka Fujikawa. La società ha anche concesso in licenza il manga spin-off Mushoku Tensei: Roxy Gets Serious di Shōko Iwami.

Mokushou tensei: la serie

Si tratta di una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza che si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi, determinato a vivere la sua nuova vita senza rimpianti. Un anno dopo la pubblicazione sul sito web di “web novel” Shōsetsuka ni narō dal 22 novembre 2012, viene annunciato che la serie avrebbe ricevuto una versione cartacea sotto l’etichetta MF Books di Media Factory con illustrazioni realizzate da un utente di Pixiv chiamato Shirotaka.

Un adattamento manga di Yuka Fujikawa ha iniziato la serializzazione nel numero di giugno 2014 di Monthly Comic Flapper.