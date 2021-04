Planet Manga continua ad annunciare nuovi titoli attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Quest’oggi è la volta di Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation, adattamento manga della serie di light novel di Rifujin na Magonote a cura di Yuka Fujikawa (14 volumi in corso).

Il primo volume arriverà a Giugno e tutti i dettagli saranno diffusi sul numero del catalogo Anteprima di Aprile, prezzo lancio speciale incluso:

Siete curiosi? Sul prossimo numero di Anteprima troverete tutte le informazioni su MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION e su come ottenere lo speciale cut-price per il volume 1!

Il piccolo genietto degli incantesimi Rudeus, arriverà in fumetteria e sul nostro store online a giugno, per svelarci un suo assurdo segreto.

Di seguito gli ultimi annunci fatti da Planet Manga negli ultimi giorni via Facebook:

Death Note Complete Edition

Oggi non è più tempo di pesce d’aprile e siamo serissimi: presto sarà disponibile la DEATH NOTE COMPLETE EDITION, il volume definitivo dell’intera saga, con un capitolo extra finora rimasto inedito! Uscirà a giugno, e sarà preordinabile in fumetteria a partire dalla pubblicazione del prossimo numero di Anteprima (e indicativamente preordinabile un mese prima dell’uscita sul nostro store online)! Tutti gli altri dettagli li troverete lì!

Nana Mobile Book Reloaded Edition

Il cofanetto per i nn.13-21 sarà disponibile sia pieno che vuoto, e preordinabile sul nostro store online circa un mese prima dell’uscita e in fumetteria a partire dalla pubblicazione di Anteprima 356, dove troverete ulteriori informazioni a riguardo.

The Journey of Elaina

In arrivo a giugno gli avventurosi viaggi della dolce strega Elaina, alla scoperta dei misteri del mondo.

Siete pronti a fare la sua conoscenza?

Troverete il primo volume de I VIAGGI DELLA STREGA – THE JOURNEY OF ELAINA (Majo No Tabitabi) preordinabile in fumetteria a partire dall’uscita delle prossime checklist e sul nostro store online, indicativamente un mese prima dell’uscita.