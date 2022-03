Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: annunciato un nuovo spin-off

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha terminato la prima stagione e i fan sono ansiosi che lo show faccia il suo ritorno.

Nel frattempo, molti netizen si stanno rivolgendo al manga ed è stato annunciato uno spin-off di Mushoku Tensei.

Questa serie si concentrerà su Eris.

L’aggiornamento arriva dall’estero poiché i report giapponesi hanno confermato che Mushoku Tensei: Eris Gaiden è in lavorazione.

Lo spin-off manga sarà scritto da Okano Yuu e Higake Take. La storia inizierà il 15 marzo come esclusiva dell’app Gangan, quindi i lettori vorranno tenere il passo con quella data.

A new "Mushoku Tensei" spin-off manga series titled "Mushoku no Tensei – Eris Gaiden" by Okano Yuu & Higake Take based on Eris when she separated from Rudeus Start on Gangan Online app on March 15, 2022 pic.twitter.com/mhUkTuO0U7 — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 9, 2022

Per quanto riguarda su cosa si concentrerà questo spin-off, Eris è il suo personaggio principale. I report hanno rivelato che questo manga seguirà Eris durante i suoi viaggi dopo essere stata separata da Rudeus.

I fan possono aspettarsi che Eris partecipi a molte battaglie lungo la strada e, naturalmente, creerà nuovi alleati ad ogni tappa.

Questo nuovo spin-off è solo uno dei tanti che sono stati generati da Mushoku Tensei finora.

Il franchise ha diversi volumi di Mushoku Tensei: Roxy Gets Serious, Mushoku Tensei: Anche se è un 4-Koma, diventerò serio e Reincarnazione senza lavoro: proverò seriamente se vado in un altro mondo – Antologie.

Ora, Eris sta facendo girare la sua storia e i lettori sono ansiosi di vedere cos’altro potrebbe lavorare la serie dietro le quinte.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: la serie

Si tratta di una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza che si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi, determinato a vivere la sua nuova vita senza rimpianti.

Un adattamento manga di Yuka Fujikawa ha iniziato la serializzazione nel numero di giugno 2014 di Monthly Comic Flapper. Seven Seas Entertainment ha concesso in licenza i volumi tankōbon del manga per la localizzazione nel Nord America. La società ha anche concesso in licenza le light novel originali.