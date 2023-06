Haikyuu!!: annunciato l’evento di addio per il finale dell’anime

Haikyuu!! è uno dei manga shonen incentrati sullo sport, in particolare sulla pallavolo, più amati di sempre. Il manga, scritto e disegnato da Haruichi Furudate, è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump, di Shūeisha, dal 2012 al 2020. Successivamente ha ricevuto un adattamento anime che si è diviso in quattro stagioni, sviluppata da Production I.G.

Nonostante le vicende di Shoyo Hinata si siano concluse, l’anime in generale si sta preparando per il suo gran finale con due nuovi progetti cinematografici. Attualmente sono in lavorazione e questi concluderanno definitivamente Haikyuu!!. Con il presente articolo, però, vogliamo riportare l’annuncio di un nuovo importante evento destinato a dire addio alla famosissima serie shonen di Haruichi Furudate.

Il manga ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario dal suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E, sebbene il manga sia finito da un po’, i fan hanno atteso con ansia il ritorno dell’anime. Il suo ritorno però non si è verificato con una nuova stagione, bensì con due progetti cinematografici animati conclusivi.

La pagina Twitter ufficiale dell’anime Haikyuu, animehaikyu_com, ha rivelato i primi dettagli per il prossimo evento di addio. Si intitolerà Haikyu!! Festa 2023 -Grande Festa d’Addio– e debutterà il 24 settembre in Giappone. Originariamente era previsto come uno speciale per le due parti di Haikyu!!. Invece, ora lo scopo di questo evento sarà di dire addio alla serie anime con i doppiatori che leggeranno una sceneggiatura originale scritta da Haruichi Furudate.

La quarta stagione si era conclusa con l’anticipazione della grande rivincita di Karasuno contro Nekoma nella fase successiva delle Nazionali. Tuttavia è una fase lontana dal momento conclusivo del manga. L’anime apporterà alcune modifiche a questo, tuttavia, i due film. Questi saranno caratterizzati dall’animazione di Production I.G., ma al momento non abbiamo modo di riportarne la data di uscita.

Le vicende di questo manga ruotano attorno a Shouyou Hinata, il protagonista della serie. Questo, dopo aver assistito a una partita di pallavolo, si pone l’obbiettivo di diventare “Il piccolo Gigante” di quello sport. Così decide di entrare nel club di pallavolo della sua scuola media. In questo modo, ha la possibilità di giocare con la squadra il torneo interscolastico. Tuttavia non possono nulla contro una forte squadra guidata da un giocatore di nome Tobio Kageyama. Ma Hinata è determinato ad arrivare ai vertici e a prendersi la rivincita su Kageyama, che incontrerà proprio nel club scolastico alle superiori.

