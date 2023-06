Tra le uscite targate Panini Comics del 22 giugno 2023 troviamo, oltre alle consuete uscite legate a Star Wars, una nuova raccolta delle storie Dark Horse di Conan e il primo numero della serie Compendium, in formato bonellide, dedicata a The Witcher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 22 giugno 2023, ricordandovi anche tutte le novità legate a Star Wars annunciate alla Star Wars Celebration 2023 di Londra.

Le uscite Panini Comics del 22 giugno 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 4

Star Wars: L’Alta Repubblica 26

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #4

L’Araldo, il misterioso emissario del Sentiero della Mano Aperta, è arrivato su Jedha per rivolgersi al Consesso della Forza, ma le cose stanno per prendere una brutta piega.

Sarà stato davvero Tey Sirrek a macchiarsi dell’attentato al Tempio Kyber in cui è rimasto ferito Vildar Mac?

Conan la Leggenda 4

La Canzone dei Morti e Altre Storie

26,00 €

Contiene: Conan and the Songs of the Dead (2006) #1/5, Free Comics Book Day 2006: Conan (2006) #1, Age of Conan: Hyborian Adventures (2006) #1, My Space Dark Horse Presents (2007) #11, Conan: Kiss of the Undead (2010) #1, Conan: Island of No Return (2011) #1/2

Una spettacolare raccolta di storie Dark Horse del Cimmero che parte con la miniserie scritta dal romanziere Joe Lansdale (Hap & Leonard) e disegnata da Tim Truman: gli stessi nomi del revival di Jonah Hex del 1995!

Poi, Ron Marz e Bart Sears, gli autori di The Path della CrossGen, alle prese con lo sword & sorcery di Conan! Bonus: un breve inedito scritto da Truman e disegnato da Cary Nord!

The Witcher 1

Panini Comics Compendium

4,90 €

Contiene: The Witcher: House of Glass (2014) 1/4

Chi non conosce The Witcher, la famosissima serie di romanzi e videogiochi che ha spopolato anche su Netflix?

Forse, però, non tutti sanno che esistono delle avventure di Geralt di Rivia scritte e disegnate dai migliori talenti del mondo dei comics.

E che sono storie originali, mai viste prima in nessun’altra forma! Iniziate la caccia ai mostri più leggendari di sempre sulle pagine della nuova collana in formato tascabile di The Witcher!

Star Wars Romanzi: Punto di Rottura

23,00 €

Contiene: Star Wars: Shatterpoint

Il pianeta natale del leggendario Maestro Jedi Mace Windu è diventato un campo di battaglia nelle crescenti ostilità tra la Repubblica e il movimento separatista.

Il Consiglio dei Jedi ha inviato ad Haruun Kal Depa Billaba, l’ex Padawan di Mace, per addestrare le tribù locali alla guerriglia. Ma ora che i Separatisti si sono ritirati, Depa non è tornata e toccherà a Mace trovarla e scoprire il terribile prezzo da pagare quando i custodi di pace e giustizia sono costretti a fare la guerra…

Star Wars Romanzi: I Segreti dei Cacciatori di Taglie

25,00 €

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Bounty Hunters

Il subdolo pirata Hondo Ohnaka ci trascina nel sottobosco criminale di Star Wars raccontando le affascinanti avventure dei personaggi più famigerati e pericolosi: i cacciatori di taglie, fra cui Din Djarin, Boba Fett e Cad Bane.

Tra spettacolari illustrazioni originali ed entusiasmanti funzionalità interattive – come l’incredibile pozzo del Sarlacc in versione pop-up, gli inserti e il poster da incorniciare – questo libro offre uno sguardo dettagliato ai più efferati sicari della galassia.