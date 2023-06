Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) è preoccupato per la mole di lavoro di MAPPA

Studio MAPPA è tra gli studi di animazione più importanti degli ultimi anni e che ha innegabilmente conquistato tantissimi appassionati di serie anime attraverso L’Attacco dei Giganti, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.

Ma ultimamente questo studio di animazione è famoso per la mole di lavoro alla quale si dedica senza sosta. Basti pensare che solo quest’anno ha lanciato la seconda stagione di Vinland Saga, il primo adattamento di Hell’s Paradise e a luglio toccherà invece alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Con il presente articolo vogliamo riportare che pare che Gege Akutami, il mangaka di Jujutsu Kaisen, sia preoccupato per il carico di lavoro a cui è sottoposto MAPPA.

L’aggiornamento arriva direttamente da Gege Akutami stesso questa settimana. Il mangaka ha infatti scritto un nuovo commento destinato ai fan. In questa occasione ha potuto parlare del nuovo trailer della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Ma si è anche assicurato di menzionare quanto deve essere impegnata la troupe di MAPPA.

“Tutte le clip dell’animazione per il secondo trailer della seconda stagione di Jujutsu Kaisen erano troppo buoni. Sono preoccupato per lo studio di animazione“, ha condiviso Akutami

Ovviamente, il lavoro sulla seconda stagione di Jujutsu Kaisen sembra promettere molto bene, ma questa serie anime è una delle tante gestite da MAPPA. Sappiamo tutti che è impegnata ad un’altra serie di enorme spessore che uscirà sempre quest’anno, andando ad unirsi a Vinland Saga, Hell’s Paradise, Jujutsu Kaisen.

Parliamo della stagione finale de L’Attacco dei Giganti, con la parte conclusiva che debutterà questo autunno. La prima stagione di Chainsaw Man si è conclusa l’anno scorso, e sono altissime le probabilità di un sequel sulle vicende di Denji. Con Jujutsu Kaisen in arrivo, MAPPA ha comunque altri progetti da gestire in questo momento, quindi lo studio è sempre al lavoro su qualcosa.

Chiaramente, Akutami è anche preoccupato per un potenziale ritmo rallentato del lavoro, proprio in considerazione dell’enorme mole di lavoro. L’industria degli anime si muove velocemente e sottopone tutti gli animatori professionisti a diverse condizioni di lavoro notoriamente terribili. MAPPA si è ritagliata una reputazione stellare per il suo lavoro, quindi l’azienda è più impegnata che mai. Quindi, quando Jujutsu Kaisen debutterà con la seconda stagione dell’anime a luglio, siamo certi del fatto che lascerà tutti i fan stupiti.

Fonte – Comicbook