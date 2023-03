Jujutsu Kaisen: la seconda stagione arriverà il 6 luglio e sarà divisa in due parti

Jujutsu Kaisen è ormai pronto a fare il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione prodotta da studio MAPPA.

Recentemente abbiamo riportato dell’errore della pagina Twitter ufficiale della serie dove aveva erroneamente riportato la data di uscita ufficiale della seconda stagione. Oggi riportiamo che in occasione dell’AnimeJapan di quest’anno è stato condiviso un nuovo trailer che mostra più dettagli su quello che i fan possono aspettarsi dalla seconda stagione, ma soprattutto la data di uscita ufficiale e la suddivisione degli episodi.

L’aggiornamento del nuovo trailer arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Jujutsu Kaisen TV Anime Season 2 New PV revealed pic.twitter.com/Tn6D0zEGux — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 25, 2023

Come si può vedere dal trailer, la data di uscita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è confermata per il 6 luglio in Giappone. Un altro dettaglio importante riguarda l’organizzazione degli episodi e infatti la seconda stagione sarà suddivisa in due parti. Questi adatteranno gli eventi legati all’arco del passato di Gojo e all’arco dell’incidente di Shibuya.

Il manga di Gege Akutami è tra i nomi più importanti e di grande successo sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Ma, come succede spesso per molte serie, l’adattamento anime di Jujutsu Kaisen ha contribuito a portare il franchise a un livello ulteriormente superiore. Questo è successo sia con la prima stagione che con il film d’esordio. Per questo motivo moltissimi appassionati ora attendono con entusiasmo la seconda stagione.

La stessa fonte che abbiamo sopra menzionato ha anche svelato nuovi dettagli sullo staff e su due nuovi doppiatori che lavoreranno alla seconda stagione.

Jujutsu Kaisen TV Anime Season 2 has revealed new casts: • Toji: Takehito Koyasu

• Riko: Anna Nagase pic.twitter.com/130bAAg23z — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 25, 2023

Per la seconda stagione sono confermati tutti i doppiatori della prima stagione e oggi ne riportiamo altri due. I loro nomi sono Takehito Koyatsu e Anna Nagase e interpreteranno rispettivamente Toji e Riko.

Nello staff è confermato Goshozono Shota alla regia affiancato dal suo assistente Aikei Ryota. La sceneggiatura sarà sviluppata da Seko Hiroshi. Il design dei personaggi sarà affidato a Hiramatsu Tadashi e Koiso Sayaka e Higashi Junichi si occuperà della direzione artistica.