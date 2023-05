MAPPA annuncia un nuovo progetto anime originale: Bucchigiri

Lo studio di animazione giapponese MAPPA è uno dei più importanti e conosciuti in tutto il mondo. Sicuramente si è costruito un nome di un certo spessore, lavorando agli adattamenti animati di serie come Chainsaw Man, L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen e molti altri. Un altro aspetto che caratterizza studio MAPPA è la capacità di lavorare a diversi progetti anime nell’arco dello stesso anno. Ed è quello che sta anche facendo quest’anno e con il presente articolo riportiamo che lo studio di animazione giapponese ha rivelato una nuovissima serie anime alla quale lavorerà. Si chiama Bucchigiri e arriverà il prossimo anno.

La novità arriva con il primo trailer, che si può vedere in cima al presente articolo, e un primo poster. In questo modo è possibile constatare quanto MAPPA stia ancora una volta dimostrando le sue capacità artistiche, anche in questo nuovo progetto anime.

Bucchigiri sarà una serie anime originale dello Studio MAPPA. Questo significa che non sarà basata su nessun manga o serie di light novel. Quando si parla di serie anime, molte di quelle che riscuotono successo comportano una ricaduta importante anche sul manga adattato. La maggior parte di questi sono pubblicati su Shonen Jump, Kodansha, Young Animal e così via. Tuttavia, MAPPA coglie l’occasione per creare questo nuovo progetto anime originale con il regista Hiroko Utsumi. Quest’ultimo ha lavorato su titoli come K-On e Banana Fish. Utsumi sarà affiancato dallo sceneggiatore Taku Kishimoto, che ha lavorato a serie anime come Fruits Basket, Haikyuu!! e Pokémon: Twilight Wings.

Per rendere il progetto anime di Bucchigiri targato MAPPA più ufficiale, è stato creato un account Twitter apposito. Bucchigiri dovrebbe debuttare a gennaio 2024, con i primi riflettori del nuovo anno che punteranno su MAPPA. Di seguito riportiamo il primo poster del nuovo progetto anime Bicchigiri:

MAPPA ha rilasciato una breve descrizione ufficiale per il nuovo progetto anime pieno di azione. Si capisce che le vicende saranno incentrate su due personaggi maschili. E quando Akari Arahito si riunisce con il suo ex migliore amico Asakannon Maho, rimane coinvolto in una battaglia tra i forti. Nel frattempo, appare l’ombra di un demone gigante.

