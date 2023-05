Jujutsu Kaisen: svelati i nuovi character design della seconda stagione

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate di sempre e quest’estate si appresta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime sviluppata da MAPPA. E con il presente articolo siamo entusiasti di riportare un nuovo trailer e anche i nuovi character design dei personaggi nell’arco dell’incidente di Shibuya.

La seconda stagione della serie creata da Gege Akutami sarà divisa in due parti che copriranno due degli ampi archi del manga. La prima metà della stagione 2 di Jujutsu Kaisen riguarderà gli archi Inventorio nascosto e Morte Prematura, conosciuti dai fan insieme come “l’arco del passato di Gojo”.

L’arco del passato di Gojo della seconda stagione anime chiarirà alcuni misteri lasciati sia dalla prima stagione di Jujutsu Kaisen che dal lungometraggio di Jujutsu Kaisen 0. Soprattutto, preparare i fan per l’arco dell’incidente di Shibuya, che seguirà.

Questo arco riporterà il trio formato da Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki al centro dell’azione. Per pubblicizzare questo arco in arrivo, la pagina Twitter dell’insider animejujutsu ha riportato i nuovi design dei personaggi principali. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

È possibile vedere Yuji insieme agli altri personaggi principali come Megumi, Panda e ovviamente Gojo. L’uscita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è prevista per il 6 luglio in Giappone. Farà parte del programma anime dell’estate 2023, ma l’arco dell’incidente di Shibuya non sarà visibile fino alla seconda metà della stagione.

Come detto in cima al presente articolo, è stato anche rilasciato il nuovo trailer ufficiale, che riportiamo a seguire:

Per quanto riguarda il manga invece, Akutami sta lavorando alla fase finale, mostrando dei colpi di scena davvero incredibili. Le vicende del manga ruotano attorno a Yuji Itadori, un ragazzo che vive una vita normale ma dotato di enorme forza fisica. Un giorno la sua vita cambia per salvare un compagno di classe, attaccato dalle maledizioni. Così mangia il dito di Ryomen Sukuna, portando la maledizione dentro di sé. Da quel momento in poi, condividerà il suo corpo con Sukuna. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojo, Itadori viene ammesso alla Tokyo Jujutsu High School, un’organizzazione che combatte le maledizioni. Così cominciano le vicende racconto di un ragazzo che diventa una maledizione per esorcizzarne un’altra

