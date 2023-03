Jujutsu Kaisen svela il vero potere della maledizione di Yuji

Jujutsu Kaisen ha dato una svolta alle vicende del manga in modo piuttosto inaspettato. Infatti Gege Akutami adesso ha avviato un nuovo combattimento per Yuji Itadori e il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen ha svelato una curiosa anticipazione sul vero potere che Yuji potrebbe avere a sua disposizione.

Scriviamo in questa maniera in quanto l’arco del Culling Game ha stravolto le carte in tavola durante il torneo mortale. Infatti ora Sukuna, la maledizione più potente di sempre, è riuscito a impossessarsi di Megumi Fushiguro, prendendo il controllo del suo corpo.

Dunque Yuji e gli altri personaggi devono cercare di salvare Megumi dal controllo di Sukuna.

Il presente articolo conterrò alcune anticipazioni del capitolo più recente, quindi coloro non interessati l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Sukuna possiede quindi il corpo di Megumi e Yuji non aveva altra scelta se non quella di combattere il suo vecchio ospite direttamente. Di fatto questa è la prima vera volta che i due personaggi si trovano faccia a faccia in una vera battaglia.

Una volta abbandonato il corpo di Yuji, però, Sukuna si aspettava che lo stregone non avesse nessun tipo di potere. E invece non è così. Yuji nasconde un potere nascosto di cui non è a conoscenza.

Il capitolo 214 di Jujutsu Kaisen vede Yuji combattere direttamente contro Sukuna. La sua velocità e forza colgono Sukuna di sorpresa. Yuji era sicuramente forte prima ma si attribuiva il tutto a Sukuna.

Evidentemente non era solo quella la fonte di potere del protagonista e Sukuna lo capisce affrontandolo. Infatti c’è qualcosa di diverso nel corpo di Yuji. In seguito dice che Yuji è di “quel tempo” e anche che “Kenjaku fa le cose più grossolane“.

Come i fan potranno ricordare, Kenjaku una volta si è servito della madre di Yuji come uno dei suoi precedenti contenitori. Questo potrebbe aver portato al cambiamento del corpo di Yuji. Questa potrebbe diventare la fonte della sua forza sovrumana, venuta fuori ancora di più con le azioni di Sukuna. Quindi probabilmente la sua presenza bloccava tutto ciò che il corpo di Yuji celava. Ora non resta che scoprire quale potrebbe essere la vera forza della Tecnica Maledetta di Yuji.

Fonte – Comicbook