Le uscite Planet Manga del 2 marzo 2023 si segnala l’esordio di Skeleton Knight in Another World, l’isekai tratto da una serie di light novel da cui è stato tratto l’anime disponibile su Crunchyroll.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 2 marzo 2023, ricordandovi anche che in questi giorni chi ha effettuato l’ordine a gennaio riceverà la speciale variant di Blue Lock ispirata alla storica copertina dell’albo Calciatori Panini.

Le uscite Planet Manga del 2 marzo 2023

Skeleton Knight in Another World 1

7,00 €

UN ISEKAI APPASSIONANTE TRATTO DA UNA SERIE DI LIGHT NOVEL CHE HA INCANTATO I LETTORI GIAPPONESI

Un misterioso gamer si reincarna nei panni del suo personaggio, Arc, un Heavenly Knight che a causa di una speciale skin ha un aspetto scheletrico.

Riuscirà a sopravvivere in un pericoloso mondo fantastico celando le sue vere sembianze?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 5

7,00 €

ATTRAZIONE FATALE

Reiji è ossessionato dal portare a termine il doppio suicidio che Nagi Aoe gli ha proposto, ma l’interesse della professoressa Shibasawa nei suoi confronti inizia a rendere la vita del ragazzo un inferno.

Quanto è profondo l’abisso in cui Reiji sta precipitando?

Bentornato, Alice 2

7,00 €

UN INQUIETANTE PAESE DELLE MERAVIGLIE

Yo-chan è innamorato perso di Mitani, ma allora perché inizia a perdere il controllo se a toccarlo è l’amico d’infanzia Kei-chan?

Il mondo del desiderio inizia a svelare le sue mille contraddizioni…

My Home Hero 3

7,00 €

UNA VITA APPESA A UN FILO

Tetsuo deve cedere al ricatto del clan.

Una prova che faccia credere Nobuto ancora in vita potrebbe

scagionare la famiglia Tosu, ma come riuscire a ottenerla prima che scada l’ultimatum di Yoshisatsu Matori?

Mieruko-Chan 2

7,00

UNO STRANO, INCREDIBILE STRANO POTERE…

Miko continua a vederli.

Non ha scampo.

Fa finta di niente, cerca di non dare nell’occhio, ma trema di paura.

Spiriti, spettri, demoni vagano indisturbati nel nostro mondo sotto i suoi occhi…

Death Note – Another Note

19,90 €

Allarme rosso per Los Angeles, sconvolta dagli omicidi di un serial killer.

Unica traccia che si offre alle indagini è una serie di arcani indizi lasciati sulla scena del delitto, ciascuno dei quali costituisce un enigmatico percorso che condurrà al prossimo crimine.

Su invito delle autorità locali, il misterioso super detective L fa la sua comparsa in scena.

Nonostante le sue stravaganti abitudini (nessuno conosce il suo vero aspetto) è considerato il miglior detective al mondo ed è stato più volte decorato per le sue imprese: nella sua carriera non esiste caso che non abbia saputo risolvere.

Ma questa volta non può farcela da solo. Con l’aiuto dell’agente Naomi Misora, L comincia a curiosare nella Città degli Angeli e presto capisce che la presunta follia omicida non è altro che il gioco di uno psicopatico che intende coinvolgerlo in una battaglia tra cervelli.

Ora toccherà a Misora condurre l’indagine destreggiandosi tra i cadaveri degli uccisi e le geniali menti dei due rivali.

Dai Dark 5

7,50 €

PURO STILE HORROR

Abakian se la passa male da quando ha perso dalla bocca una strana sostanza budinosa ed è caduto, contorcendosi per terra.

Misetani sa davvero come ripararlo?

Nel frattempo, scopriamo altri dettagli sul passato di Zaha Sanko, l’uomo più ricercato dell’universo!

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 17

7,50 €

Ora che Sylphie ha esorcizzato la “maledizione” che gravava su Rudeus da quando Eris l’aveva lasciato dopo una notte d’amore, cosa succederà tra l’incantatore più promettente dell’Accademia di Ranoa e la guardia del corpo della principessa Ariel? Di certo un grosso cambiamento è nell’aria…

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 3

13,00 €

L’OCCASIONE DI SVELARE UN GRANDE SEGRETO

L’evasione di un pericoloso prigioniero consente a Medusa di rinforzare il suo gruppo, potendo così puntare al risveglio del Kishin, mentre il legame tra Maka e Soul viene messo alla prova.

Alla DWMA è anche periodo di esami e celebrazioni…

Un Marzo da Leoni 11

7,00 €

La serenità delle sorelle Kawamoto è infranta dall’improvviso ritorno del padre, deciso a sfruttarle con meschino opportunismo…

Ma nella vita tutto dipende dalle mosse giuste e Seijiro dovrà fare i conti con Rei…

Un Marzo da Leoni 12

7,00 €

IL RAFFINATO SEINEN CHE HA ISPIRATO LA SERIE ANIMATA E UN FILM LIVE ACTION!

Mentre Raido e Dobashi si sfidano a Kagoshima per il titolo di Kiryu, a Tokyo Rei disputa la prima partita ufficiale contro l’inquietante Namerikawa. Intanto, anche il Mikazukido è in fermento: la sagra rionale estiva è di nuovo alle porte!

Un Marzo da Leoni 13

7,00 €

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME

La sagra estiva è finita e nel cuore di Akari sembra finalmente essere sbocciato il desiderio di un amore nuovo, libero dalle ferite del passato.

Intanto gli shogisti si preparano a un nuovo torneo e Nikaido lancia la sua audace sfida all’imbattibile Meijin Soya!

Vagabond Deluxe 16

7,00 €

Procede la sua corsa a periodicità mensile questa lussuosa edizione del formidabile manga di Takehiko Inoue.

Questo numero è ancora dedicato a Kojiro Sasaki, che deve affrontare in duelli particolarmente cruenti alcuni nuovi avversari, cominciando la propria crescita come combattente.

Il Giappone fudale e la via della katana continuano a essere protagonisti.

Vagabond Deluxe 17

7,00 €

Si rinnova l’appuntamento mensile con “Vagabond Deluxe”, il formidabile manga di Takehiko Inoue.

Nel villaggio di Kojiro giunge Ito Ittosai, un vecchio allievo di Jisai che non sembra essere in buoni rapporti col suo ex maestro, ma comprende subito l’idole combattiva di Kojiro e le sue capacità nell’utilizzo della katana.

Sarà l’inizio di una nuova avventura?

Real 11

Manga Graphic Novel 87

7,00 €

Real narra la storia di tre ragazzi dal carattere molto diverso le cui strade si intrecciano sia nella sventura sia nella voglia di riscatto.

Le loro vicende confluiscono un po’ alla volta in un toccante percorso di amicizia, coraggio, amore e rinascita.

Dopo una lunga attesa esce infine l’undicesimo imperdibile numero: un’occasione per scoprire questo capolavoro o per rileggerselo per intero.

Real 12

Manga Graphic Novel 92

7,00 €

Real narra di tre ragazzi le cui strade si intrecciano sia nella sventura che nella voglia di riscatto, nel basket e nella vita…

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 11

14,90 €

L’ULTIMO DUELLO TRA L’AMICO, CHE VUOLE LA FINE DEL MONDO, E L’UMANITÀ, DETERMINATA A SOPRAVVIVERE

Kenji è tornato e, superata la frontiera del Kanto, si dirige a Tokyo per chiudere i conti. Kiriko intanto è riuscita a creare un vaccino contro l’ultimo virus, mentre il professor Shikishima ha messo a punto un robot in grado di abbattere i dischi volanti…

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4

14,90 €

La drammatica battaglia che ha visto combattere il Fourth Children ha lasciato una profonda ferita nell’animo di Shinji.

Qualcosa dentro di lui si è spezzato, portandolo a rigettare il suo ruolo di pilota.

Ora che i segreti custoditi dalla Nerv iniziano a trapelare e i ricordi del passato si fanno più nitidi, Shinji avrà davvero chiuso con gli Eva?

IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX

Valmont: Le Relazioni Pericolose Deluxe

12,90 €

INTRIGO E PASSIONE NELLA PARIGI DEL ’700

Per Valmont la seduzione è una ragione di vita e l’amore è una guerra che può aver fine solo con la resa incondizionata del nemico.

Torna in un unico volume deluxe la trasposizione a fumetti di un capolavoro della narrativa:

Le relazioni pericolose di Laclos.