One Piece: Eiichiro Oda annuncia l’inizio della Guerra finale nel manga

One Piece ha abituato tantissimi appassionati a importanti e memorabili scontri nel corso degli anni. Probabilmente tra i più indelebili rimarrà quello che ha visto Ace perdere la vita e Rufy perdere completamente lucidità e certezze.

Ma Eiichiro Oda in una recente intervista ha confessato a tutti gli appassionati alcune novità molto importanti che riguardano proprio l’ultimo arco narrativo del manga.

Come tutti i fan sanno, One Piece si trova nell’arco narrativo di Egghead, nonché quello che concluderà la lunghissima storia di Rufy Cappello di Paglia. Anche se Oda ha voluto rassicurare tutti i fan del fatto che non finirà tanto presto, non si può non notare che il mangaka stia preparando il terreno per l’ultima grande battaglia del manga. Infatti Oda stesso ha rivelato un una recente intervista l’inizio della Guerra finale in One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

🔥 Oda's Interview Revealed the Start of the Final War of One Piece! 🔥

In Oda's most recent interview, he revealed that this year One Piece will enter a "Battle Royale" we are seeing happen right now! Let's go break it all down!

