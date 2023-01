One Piece: svelata la nuova missione pericolosa di Garp

One Piece, attualmente nel pieno del suo arco narrativo finale, dopo le lunghissime vicende di Wano, sta tornando a rivisitare alcuni dei personaggi secondari più importanti della serie. Dopo Rob Lucci, Dragon e Kuma, il capitolo 1071 ha mostrato il ritorno di Garp, il nonno di Rufy.

Proprio come suo nipote è sempre solare, allegro e avventuroso. Sembra quasi non provare paura o preoccupazione per nulla, anche quando si tratta di affrontare missioni molto pericolose. D’altronde è comprensibile come il protagonista di One Piece sia esattamente come lo conosciamo, dato che nessuno lo ha influenzato più di Garp.

Oggi vogliamo riportare che l’eroe della Marina si sta per imbattere in una nuova e pericolosa missione di recupero.

Diversi capitoli fa, Barbanera è tornato in azione con l’obiettivo di impossessarsi di un nuovo Frutto del Diavolo, quello di Boa Hancock.

Pur non essendoci riuscito, Koby, il capitano di vascello della Marina, ha cercato di fermarlo ma senza aver successo. Ora Koby è ostaggio di uno dei quattro Imperatori del mare.

Dunque Garp ha in mente di fare una visita a Barbanera. Il nonno di Rufy ha confermato che sta salpando per l’isola di Yonko per salvare il Capitano Koby.

L’aggiornamento giunge dopo la pubblicazione del capitolo 1071 di One Piece. Quando Garp salpa per raggiungere l’equipaggio di Koby, questi gli supplicano di salvare il giovane e coraggioso marine, catturato da Barbanera e dai suoi uomini. Garp non esita un attimo e risponde dicendo che lui stesso andrà a salvare Koby.

Ora il nonno di Rufy è diretto verso l’isola dei pirati Fullalead, dove affronterà i pirati di Barbanera e salveranno Koby.

Questo punto di svolta della trama sarà iconico. La probabilità di vedere un dejavu di Ace non è da escludere, dato l’avversario e il fatto che Garp non ha organizzato molte navi d’assalto della Marina al suo seguito.

Barbanera è temuto per la sua potenza devastante legata ai Frutti del Diavolo e per essere spietato. Garp è uno dei personaggi più iconici e incredibili della Marina, la cui forza non ha eguali.

Tuttavia Barbanera pur di vincere e raggiungere i suoi obiettivi è disposto a giocare sporco. Quindi se Garp non si concede spazio di manovra contro Barbanera, questa missione pericolosa potrebbe essere fatale per il nonno di Rufy.

Fonte – Comicbook