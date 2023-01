Pokémon: svelata la sinossi che anticipa lo sconto tra Ash e Misty

Pokémon dopo tanti anni, è pronto per dire addio a un’icona assoluta del franchise, poiché il protagonista di sempre, Ash Ketchum, non sarà più il protagonista principale dell’anime. Adesso che sono in corso alcuni episodi speciali che mostrano alcune delle avventure finali dell’allenatore, con questo articolo abbiamo il piacere di riportare che tutti gli appassionati potranno finalmente dare assistere alla reunion più attesa. Infatti Ash Ketchum tornerà a incontrare Misty e oggi riportiamo la sinossi dell’episodio in cui accadrà questo evento.

La miniserie intitolata Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master darà il via a una serie di episodi per dire addio allo storico allenatore dopo 25 anni. Si tratta del giusto modo di salutare Ash e di introdurre i nuovi protagonisti nella prossima serie anime. Questa serie di episodi speciali permetterà ad Ash e ai fan nostalgici di incontrare tutti i personaggi del passato che non si vedevano da tempo.

Misty non è tornata nel franchise dell’anime durante la serie celebrativa del 25° anniversario, ossia Pokemon Esplorazioni. Tuttavia farà il suo ritorno proprio per salutare Ash in Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master. Non si tratta però di una reunion in cui i due si raccontano dopo non essersi visti per tutti questi anni. Infatti i due, sembrano pronti a scontrarsi in un confronto.

L’episodio 2 di Pokemon: Aim to Become a Pokemon Master si intitola “Ash vs. Misty! Uno contro uno in spiaggia!”. La sinossi dell’episodio anticipa anche che Ash e Pikachu, continuano il loro viaggio, fino ad arrivare in spiaggia. Ash incontra un Clauncher selvaggio sulla spiaggia e cerca di catturarlo. Tuttavia ad attenderli c’è Misty, un ex compagno che il protagonista conosce benissimo. Così nonostante siano passati tanti anni, Ash e Misty si contenderanno il Clauncher selvatico.

Sembra che la loro grande riunione sarà piuttosto competitiva, ma è perfettamente appropriato per i due che hanno viaggiato insieme sin dall’inizio. È solo questione di vedere se questo sarà l’unico momento di interazione tra loro due o meno, prima che Ash si diriga verso il tramonto.

